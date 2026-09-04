Coop remplace le directeur d'Interdiscount après 25 ans

Changement à la tête de la chaîne de magasins d'électronique Interdiscount: l'actuel PDG Pierre Wenger quitte la filiale de Coop après 16 ans. La succession est déjà en place, et le nouveau directeur prendra ses fonctions dès samedi.

Robin Wegmüller

C'est un nouveau coup de théâtre dans le commerce de détail! Coop a décidé de se séparer du directeur de sa filiale Interdiscount. «Pierre Wenger quittera le groupe Coop d’un commun accord fin septembre», indique l’entreprise bâloise dans un communiqué publié vendredi matin. «Constantin Hilt, actuel chef de projet Omnichannel, sera promu à la tête d’Interdiscount à compter du 5 septembre 2026.» En d’autres termes: l’actuel PDG quittera son poste au sein de la chaîne suisse de magasins d’électronique dès samedi.

Le détaillant souhaite ainsi réorienter la direction opérationnelle d’Interdiscount. Pierre Wenger quitte donc le groupe Coop après plus de 25 ans, dont 16 passés à la tête de la chaîne de magasins spécialisés. Jusqu’à son départ, Pierre Wenger accompagnera cette transition.

Qui est Constantin Hilt?

Le nouveau directeur, Constantin Hilt, a fait ses débuts chez Interdiscount il y a 18 ans en tant que stagiaire. Il a ensuite gravi les échelons et occupé diverses fonctions de direction. En 2018, il a quitté Coop, avant de réintégrer cette année son ancien poste de chef de projet. Et voilà qu’il est désormais promu à la tête d’Interdiscount.