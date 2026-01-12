DE
Contrôle douanier
Une Suissesse expulsée d'Australie après avoir planqué des milliers de cigarettes

A l’aéroport de Perth, une Suissesse de 24 ans s’est vu annuler son visa après avoir tenté d’introduire illégalement 2520 cigarettes. L’étudiante s’expose désormais à une interdiction d’entrée en Australie pouvant aller jusqu’à trois ans.
L’Australian Border Force (ABF) a annulé le visa d’une ressortissante suisse de 24 ans à l’aéroport de Perth. La jeune femme aurait tenté d’introduire illégalement une importante quantité de cigarettes sur le territoire australien, selon plusieurs médias locaux.

L’étudiante est arrivée à l’aéroport international de Perth munie d’un visa étudiant en cours de validité. Lors de son passage à la frontière, elle a été sélectionnée pour un contrôle de bagages. Une vidéo diffusée par les autorités montre l’intervention des agents, qui ont découvert 2520 cigarettes dissimulées dans sa valise.

Visa annulé

Sur son formulaire d’entrée, la voyageuse avait pourtant déclaré ne transporter que la quantité autorisée, soit au maximum 25 cigarettes. Cette fausse déclaration a conduit les agents à confisquer l’ensemble du tabac et à refuser son entrée en Australie. Son visa a été annulé sur-le-champ.

Interrogé par «The National Tribune», John Eldridge, collaborateur de l’Australian Border Force, souligne une recrudescence de ce type d’infractions. «Nous constatons une augmentation marquée des tentatives d’importation illégale de produits de tabac en Australie», explique-t-il. Il rappelle que les sanctions peuvent être lourdes et précise que «la police des frontières collabore étroitement avec les douanes et les forces de l’ordre internationales afin d’identifier et d’intercepter les cargaisons de tabac non déclarées, notamment grâce à l’échange d’informations et à des enquêtes ciblées».

Au-delà de la confiscation des cigarettes et des frais liés à son voyage, la Suissesse s’expose à des conséquences plus durables. L’annulation de son visa pourrait l’empêcher de revenir en Australie pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans. John Eldridge insiste sur la portée exemplaire de cette affaire, qui doit servir d’avertissement à toute personne tentée d’introduire en Australie des marchandises interdites, comme le tabac.

