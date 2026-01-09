DE
FR

Un autre homme blessé
Voleur présumé de voitures tué par un garde-frontière à Augst (BL)

Vendredi matin, un garde-frontière a abattu un homme soupçonné de vol sur l'A3 à Augst. Le coup de feu a aussi blessé légèrement une autre personne.
Publié: 16:39 heures
|
Dernière mise à jour: 17:00 heures
1/2
Un coup de feu mortel est parti ce matin sur l'autoroute A3.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un garde-frontière a blessé mortellement un homme avec son arme de service, vendredi matin sur l'autoroute A3 à Augst (BL), lorsque le véhicule conduit par ce dernier a été intercepté. La victime était soupçonnée d'être un voleur de voitures.

A lire aussi
Tirs de la police lors d’un contrôle à Toulon, la passagère blessée
Refus d'obtempérer
Tirs de la police lors d’un contrôle à Toulon, la passagère blessée
La police italienne restitue des objets de luxe volés à une Suissesse
Une valeur de 70'000 euros
La police italienne restitue des objets de luxe volés à une Suissesse

Le coup de feu mortel a été tiré peu après 6h30 par le collaborateur de l'Office fédéral de la douane et de la protection des frontières (OFDF), indique la police cantonale de Bâle-Campagne. Une tierce personne a été légèrement blessée. Le Ministère public et la justice militaire ont ouvert une procédure d'enquête.

Après un carambolage

Les forces de l'ordre ont été alertées peu avant 6h30 que trois voitures volées cheminaient sur l'A3 dans la région du Bözberg en direction de Bâle. Peu avant l'échangeur autoroutier d'Augst, ces autos ont été impliquées dans un carambolage avec d'autres voitures. Une tierce personne a été légèrement blessée dans cet accident.

Des patrouilles de police et des gardes-frontière ont réussi à intercepter dans la foulée les trois voitures présumément volées. C'est alors qu'un garde-frontière a fait usage de son arme de service. L'un des suspects a été tué par son tir. Les deux autres voleurs présumés ont été arrêtés sur place.

L'A3 est restée fermée durant plusieurs heures entre Rheinfelden (AG) et Augst. Le trafic routier a été fortement perturbé dans la région. Le Ministère public et la justice militaire ont ouvert une procédure d'enquête.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus