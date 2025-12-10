Sans surprise Guy Parmelin a été élu mercredi président de la Confédération par l'Assemblée fédérale avec 203 voix. Il entrera en fonction le 1er janvier, succédant à Karin Keller-Sutter.

Sans surprise, Guy Parmelin est élu président de la Confédération

Il succèdera à Karin Keller-Sutter

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Guy Parmelin présidera la Confédération helvétique en 2026. L'Assemblée fédérale l'a élu mercredi par 203 voix sur 210 bulletins valables. Le conseiller fédéral UDC vaudois de 66 ans succède à la libérale-radicale saint-galloise Karin Keller-Sutter. Sept bulletins ont porté le nom d'autres personnalités. En outre, treize bulletins étaient blancs et cinq nuls.

Le ministre de l'économie a obtenu un score historique. En termes de voix absolues, le record était détenu par Jean-Pascal Delamuraz et Ueli Maurer. Tous deux ont obtenu 201 voix, respectivement en 1988 et en 2018.

Karin Keller-Sutter a été élue l'an dernier par 168 voix sur 203 bulletins valables. Micheline Calmy-Rey a réalisé la plus mauvaise élection en 2011 avec 106 voix.