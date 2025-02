Il arrive à Jonathan Cohen d'aller à la neige, mais ce n'est pas lui qui est parti sans payer d'un hôtel 4 étoiles de Zermatt (VS). Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Léo Michoud Journaliste Blick

Ce scénario valaisan est d'une d'une comédie française… avec Jonathan Cohen dans le rôle titre. Quatre Français viennent d'être condamnés par le Tribunal de Viège pour filouterie d'auberge, rapporte «Le Nouvelliste» ce lundi 24 février. En cause? en 2021, leur semaine restée impayée dans un hôtel 4 étoiles de Zermatt.

Leurs chambres sont réservées au nom de l'acteur français, connu pour ses rôles comiques au cinéma, mais surtout dans les séries La Flamme/Le Flambeau, Bref et Serge le Mytho – mais qu'ils ne connaissent pas personnellement. Les quatre condamnés auraient réglé leur séjour par carte bancaire, avant d'annuler le paiement une fois partis, indique le quotidien valaisan.

Ils se défendent en évoquant un voyage organisé par un inconnu sur Snapchat, pour 400 à 800 euros par personne. Mais de telles vacances à Zermatt coûtent plus cher et les pertes de l'hôtel s'élèvent à près de 19'000 francs, détaille le «Nouvelliste». De quoi leur valoir une condamnation à 900 francs de jours-amendes et 300 francs d'amende.