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Concours et découvertes
La 9e Fête de la Tête de Moine attire plus de 15'000 visiteurs

Plus de 15'000 visiteurs ont célébré la 9e Fête de la Tête de Moine ce week-end à Bellelay, Jura bernois. L'édition, sous le thème «Nos montagnes», a mis à l'honneur le Berner Alpkäse et le Berner Hobelkäse.
Publié: il y a 19 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
Au programme figurait notamment la désignation de la meilleure Tête de Moine par le public.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

La 9e Fête de la Tête de Moine, qui s'est tenue de vendredi à dimanche à Bellelay dans le Jura bernois, a attiré plus de 15'000 visiteurs. Le Berner Alpkäse et le Berner Hobelkäse, deux spécialités fabriquées dans les alpages de l'Oberland, étaient les invités d'honneur de cette édition placée sous le thème «Nos montagnes».

La cérémonie d'ouverture samedi matin a réuni le professeur René Prêtre, parrain de la manifestation, ainsi que l'ancien conseiller fédéral Adolf Ogi, les conseillers d'Etat bernois Pierre-Alain Schnegg et jurassien Stéphane Theurillat ainsi que la présidente de l'Union des paysannes et des femmes rurales Anne Challandes, indiquent dimanche les organisateurs dans un communiqué.

Au programme figurait notamment la désignation de la meilleure Tête de Moine par le public, un concours de plateaux de fromages préparés par des spécialistes, des découvertes gustatives et des rencontres avec des producteurs. Malgré le contexte géopolitique et les défis à l'exportation, les ventes de Tête de Moine AOP ont franchi pour la 5e fois consécutive la barre des 3000 tonnes l'année dernière, souligne Jacques Gygax, président de l'Interprofession. Et de relever la «remarquable résilience» de la filière.

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