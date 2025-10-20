Dernière mise à jour: il y a 55 minutes

A Genève, Guy Parmelin a ouvert la 16e conférence de la CNUCED en appuyant sur les défis mondiaux majeurs. Le conseiller fédéral a appelé au dialogue multilatéral face à la polarisation croissante qui émaille le monde.

Guy Parmelin appelle le monde à s'unir face à la «polarisation croissante»

Le conseiller fédéral Guy Parmelin a été élu à la présidence de la conférence d'ONU Commerce et développement (CNUCED). Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, Guy Parmelin ouvre la 16e conférence de la CNUCED en alertant sur les défis mondiaux. Il met en lumière la pauvreté extrême, l'instabilité des prix et l'explosion des dettes, appelant à une action concertée.

Le monde fait face à une «polarisation croissante». Face au repli des Etats, le conseiller fédéral Guy Parmelin, qui préside la 16e conférence d'ONU Commerce et développement (CNUCED) à Genève, a appelé lundi au «dialogue multilatéral» et à la «recherche de consensus».

«Les défis sont immenses», a-t-il dit en ouvrant la réunion qui est organisée tous les quatre ans. Plus de 700 millions de personnes dans le monde vivent dans une pauvreté extrême avec moins de 2,15 dollars par jour.

Les conflits affectent le commerce

Les conflits affectent le commerce international et la croissance économique, dit Guy Parmelin. Les prix énergétiques et des matières premières ont augmenté en raison de «l'instabilité» mondiale, alors que les fonds publics «se raréfient» et les dettes explosent.

Le conseiller fédéral demande de garantir un système commercial établi «sur un cadre réglementaire». Les membres de la CNUCED, agence onusienne la plus large, doivent aboutir jeudi à une feuille de route pour les quatre prochaines années sur le financement du développement ou la dette des pays en développement.