DE
FR

Collision frontale
Un homme meurt après un accident avec un camion à Langenthal

Un accident mortel s'est produit mardi matin près de Langenthal (BE) sur l'axe Berne-Zurich. Un automobiliste a perdu la vie dans une collision frontale avec un camion, entraînant la fermeture de la route pendant plusieurs heures.
Publié: il y a 58 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
Partager
Écouter
Un homme est décédé après une collision frontale à Langenthal. (image d'illustration)
Photo: Pius Koller
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste a perdu la vie dans une collision avec un camion, mardi matin près de Langenthal (BE). L'accident a eu lieu peu après 11h10 sur l'axe Berne-Zurich.

Selon les premières constatations de la police cantonale bernoise, le conducteur circulait de Bützberg (BE) en direction de Roggwil (BE). Pour une raison qui reste à déterminer, la voiture s'est retrouvée sur la voie de gauche et a heurté frontalement un camion qui circulait en sens inverse.

Le conducteur est décédé sur les lieux de l'accident, malgré l'intervention des secours. Il existe des indices concrets concernant l'identité du malheureux. Son identification officielle n'a toutefois pas encore eu lieu. La police a par ailleurs ouvert une enquête. La route a été fermée et la circulation déviée pendant plusieurs heures.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la