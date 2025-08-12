Dernière mise à jour: il y a 54 minutes

Un accident mortel s'est produit mardi matin près de Langenthal (BE) sur l'axe Berne-Zurich. Un automobiliste a perdu la vie dans une collision frontale avec un camion, entraînant la fermeture de la route pendant plusieurs heures.

Un homme meurt après un accident avec un camion à Langenthal

Un homme est décédé après une collision frontale à Langenthal. (image d'illustration) Photo: Pius Koller

ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste a perdu la vie dans une collision avec un camion, mardi matin près de Langenthal (BE). L'accident a eu lieu peu après 11h10 sur l'axe Berne-Zurich.

Selon les premières constatations de la police cantonale bernoise, le conducteur circulait de Bützberg (BE) en direction de Roggwil (BE). Pour une raison qui reste à déterminer, la voiture s'est retrouvée sur la voie de gauche et a heurté frontalement un camion qui circulait en sens inverse.

Le conducteur est décédé sur les lieux de l'accident, malgré l'intervention des secours. Il existe des indices concrets concernant l'identité du malheureux. Son identification officielle n'a toutefois pas encore eu lieu. La police a par ailleurs ouvert une enquête. La route a été fermée et la circulation déviée pendant plusieurs heures.