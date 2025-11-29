Les sept conseillers fédéraux figurent parmi les plus gros pollueurs: leur jet privé produit 15% des émissions de gaz à effet de serre de l'administration fédérale. Les autres employés voyagent aussi en avion, et un quart d'entre eux préfèrent même la classe affaires.

La Confédération améliore son bilan... mais son jet privé fait des ravages

Lucien Fluri

Bangkok, Lima, La Paz, Helsinki, New York ou Abou Dabi: il n’existe probablement pas de grande métropole qui n’ait pas reçu la visite d’un fonctionnaire fédéral suisse en 2024. C’est ce que révèle le dernier registre de vols de l’administration fédérale, qui recense plus de 23'670 vols, en comptant les correspondances et les vols aller-retour.

Depuis la pandémie, les employés fédéraux ont recommencé à voyager, accumulant pas moins de 44,4 millions de kilomètres aériens en 2024. Cela équivaut à environ 1'000 kilomètres pour chacun des 43'513 employés de la Confédération – soit un vol aller-retour pour Paris.

Fait frappant: par rapport à l'année précédente, ni le nombre de vols ni le nombre de kilomètres parcourus n'ont diminué de manière significative. Pourtant, les vols sont responsables de 61% des émissions de CO2 de l'administration fédérale (le chauffage en représente 15%, les trajets en voiture 21% et la consommation de papier 8%). L'année dernière, il n'y a eu qu'une centaine de vols de moins qu'en 2023.

Moins il y a d'affaires, moins il y a d'émissions de CO₂

En réalité, on n'observe qu'une «très légère diminution» du nombre de kilomètres parcourus en vol et des émissions de CO2, confirme le ministre de l'Environnement, Albert Rösti, responsable du rapport environnemental récemment publié. Ce rapport détaille les émissions annuelles de gaz à effet de serre de l'administration, à l'exception du département de la Défense (DDPS). Ce dernier rédige ses propres analyses.

La légère diminution des émissions de CO2 liées aux vols des fonctionnaires fédéraux s'explique principalement par une raison: la réduction des voyages en classe affaires. Le Département des affaires étrangères (DFAE) d'Ignazio Cassis et le Département de l'intérieur (DFI) d'Elisabeth Baume-Schneider ont tous deux instauré en 2024 une réglementation faisant des vols en classe affaires l'exception. Ces vols sont considérés comme moins respectueux de l'environnement, car les passagers occupent plus d'espace et les sièges, plus luxueux, sont plus lourds. Par conséquent, ceux qui souhaitent réduire leur empreinte carbone n'ont pas forcément besoin de voyager moins souvent, mais simplement d'accepter un confort légèrement inférieur.

Le jet du Conseil fédéral entraîne un mauvais bilan CO2

Le Conseil fédéral figure parmi les plus grands pollueurs de l'administration fédérale. Les déplacements en hélicoptère ou à bord du jet des conseillers fédéraux ont engendré des émissions de CO2 considérables, supérieures à celles du reste de l'administration fédérale. Ces vols ont généré 3'760 tonnes de CO2.

En revanche, les voyages en avion des autres employés fédéraux (à l'exception du DDPS mentionné ci-dessus) ont émis 11'550 tonnes de CO2. Au total, le rapport fait état d'émissions de gaz à effet de serre de près de 25'000 tonnes pour l'administration. Cela signifie que 15% de ces émissions sont imputables au jet du Conseil fédéral.

Toujours est-il que le Conseil fédéral a moins pris l'avion en 2024 que l'année précédente, ce qui a permis de réduire considérablement ses émissions de CO2 (3'760 tonnes équivalent CO2) par rapport à 2023, où elles s'élevaient à 5'222 tonnes. Les émissions sont désormais revenues au niveau de 2019. L'administration fédérale dans son ensemble a ainsi réalisé une réduction de 40% du nombre de kilomètres parcourus en avion durant la même période.

Un quart en classe affaires

Globalement, l'administration fédérale est sur la bonne voie: depuis 2006, elle a réduit ses émissions de CO2 de 48%. Les émissions ont particulièrement diminué dans les secteurs de l'électricité et du chauffage. La réduction des déplacements en voiture n'est pas encore aussi marquée, ce qui s'explique par le fait que les voitures électriques ne se généralisent que progressivement.

Un facteur en particulier explique la réduction des émissions de CO2 liées aux vols des fonctionnaires fédéraux: la diminution significative des voyages en classe affaires. Alors qu’en 2019, les fonctionnaires voyageaient en classe affaires sur 40% de leurs trajets, ce chiffre est aujourd'hui tombé à 25%.

Afin de réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre, les secrétaires généraux des départements veulent prendre des mesures supplémentaires. Celles-ci comprennent une réduction du nombre de vols d'affaires et un renforcement de la réglementation des déplacements en voiture. Les départements devraient également prévoir une réduction continue du nombre de vols d'ici à 2040.

Quel sera le bilan en 2025? Cela dépendra de la fréquence d'utilisation du jet du Conseil fédéral. Dernièrement, les mesures tarifaires imposées par le président américain Donald Trump ont entraîné une forte augmentation des vols à destination et en provenance de Washington.