DE
FR

Une première suisse!
Le premier film de Petra Volpe sélectionné à Sundance

Le premier film en anglais de la réalisatrice suisse Petra Volpe, «Frank & Louis» est sélectionné pour le prochain Festival du film indépendant de Sundance fin janvier 2026. Il s'agit de la toute première production suisse à être retenue dans la section «Premieres».
Publié: 12:09 heures
"Frank & Louis", premier film en anglais de Petra Volpe, sélectionné au Festival de Sundance 2026.
Photo: Christoph Soeder
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le premier long-métrage en anglais de la réalisatrice suisse Petra Volpe, Frank & Louis, a été sélectionné pour le Festival du film indépendant de Sundance, prévu fin janvier 2026. C’est la première fois qu’une production suisse intègre la section «Premieres».

«L'histoire est profondément américaine – ancrée dans la complexité de l’exécution des peines, de la criminalité, du soin, de la punition et de la masculinité –, mais racontée depuis une perspective non américaine», a déclaré Petra Volpe dans un communiqué du distributeur Filmcoopi Zurich. «Sundance offre un espace pour observer les récits américains de l'extérieur», estime-t-elle.

Dans ce film, on suit le parcours de Frank – Kingsley Ben-Adir, que l'on a vu dans «Bob Marley: One Love» –, qui purge une peine de prison à perpétuité. Il accepte un travail dans un établissement pénitentiaire consistant à s’occuper de personnes âgées incarcérées souffrant d’Alzheimer et de démence.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus