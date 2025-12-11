Le premier film de Petra Volpe sélectionné à Sundance

Le premier film en anglais de la réalisatrice suisse Petra Volpe, «Frank & Louis» est sélectionné pour le prochain Festival du film indépendant de Sundance fin janvier 2026. Il s'agit de la toute première production suisse à être retenue dans la section «Premieres».

Le premier long-métrage en anglais de la réalisatrice suisse Petra Volpe, Frank & Louis, a été sélectionné pour le Festival du film indépendant de Sundance, prévu fin janvier 2026. C’est la première fois qu’une production suisse intègre la section «Premieres».

«L'histoire est profondément américaine – ancrée dans la complexité de l’exécution des peines, de la criminalité, du soin, de la punition et de la masculinité –, mais racontée depuis une perspective non américaine», a déclaré Petra Volpe dans un communiqué du distributeur Filmcoopi Zurich. «Sundance offre un espace pour observer les récits américains de l'extérieur», estime-t-elle.

Dans ce film, on suit le parcours de Frank – Kingsley Ben-Adir, que l'on a vu dans «Bob Marley: One Love» –, qui purge une peine de prison à perpétuité. Il accepte un travail dans un établissement pénitentiaire consistant à s’occuper de personnes âgées incarcérées souffrant d’Alzheimer et de démence.