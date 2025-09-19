DE
Choc à Davos
Un hôtel casher reçoit une lettre de menace antisémite

Un hôtel casher de Davos a reçu fin juillet une lettre de menaces de mort. La Fédération suisse des communautés israélites a confirmé l'incident,a qui vient d'être rendu public. La police enquête sur l'affaire.
Publié: 14:47 heures
Un hôtel casher de Davos, fréquenté par des clients juifs, a reçu une lettre de menace antisémite accompagnée d'une menace de mort. (photo d'archives)
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un nouvel incident présumé antisémite s'est produit à Davos. Un hôtel casher fréquenté par des clients juifs a reçu une lettre de menace antisémite accompagnée d'une menace de mort.

L'incident a été rendu public vendredi, mais il s'est produit fin juillet déjà, a expliqué Jonathan Kreutner, secrétaire général de la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI), à l'agence de presse Keystone-ATS, à la suite à un reportage de la radio-télévision suisse italienne (RSI). «Un hôtel casher de Davos a reçu une lettre contenant des insultes antisémites, des références au nazisme et des menaces de mort», a-t-il ajouté. La lettre a été immédiatement remise à la police.

«De telles menaces ne doivent en aucun cas être prises à la légère»

«Une menace de mort n'est pas un dérapage verbal, cela a une toute autre nature et surtout un tout autre effet sur les personnes concernées», a souligé Jonathan Kreutner. Le choc provoqué par un tel écrit et la peur qu'il suscite sont difficiles à décrire. «De telles menaces ne doivent en aucun cas être prises à la légère», a déclaré le secrétaire général de la FSCI. La police mène des enquêtes en conséquence.

Contactée, la police cantonale ne s'est pas exprimée sur l'incident pour le moment, la personne responsable dans la région de Davos étant absente, a-t-on appris vendredi.

