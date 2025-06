Le fondateur et directeur général de Xiaomi, Lei Jun, s'est dit stupéfait par l'engouement des clients. Photo: Ng Han Guan

ATS Agence télégraphique suisse

Le constructeur chinois de véhicules électriques Xiaomi, connu pour ses smartphones et produits électroniques, dit avoir reçu près de 300'000 précommandes en une heure pour son premier SUV. Un chiffre impressionnant.

Basée à Pékin, la marque avait déjà lancé sur le marché une berline 100% électrique, aux lignes très sportives. Le groupe a indiqué jeudi soir sur le réseau social Weibo que 289'000 précommandes avaient été enregistrées en une heure pour le YU7, son premier SUV – un modèle cinq places commercialisé à partir de 253'500 yuans (30'200 euros).

Le fondateur et directeur général du groupe, Lei Jun, s'est dit stupéfait par l'engouement des clients. «C'est fou. En deux minutes, nous avons reçu un total de 196'000 précommandes, dont 128'000 fermes et non remboursables», a-t-il déclaré selon une vidéo publiée après le lancement du véhicule jeudi.

«Quelque chose de phénoménal»

«Nous sommes peut-être tous en train d'assister à quelque chose de phénoménal pour l'industrie automobile chinoise», a-t-il souligné. Le géant technologique a fait son entrée sur le marché automobile l'an passé avec sa berline SU7. Cet engouement pour les produits technologiques haut de gamme intervient au moment où le gouvernement tente d'encourager la consommation et l'innovation, dont il espère faire des moteurs de croissance.

L'intérêt pour les fonctions de conduite intelligente de ces véhicules a toutefois été tempéré par un accident mortel en mars 2025 impliquant une SU7 de Xiaomi. La voiture circulait en mode de conduite assistée avant l'impact. Le drame a coûté la vie à trois étudiantes.

Le Premier ministre Li Qiang a indiqué cette semaine son ambition de faire de la Chine une «puissance majeure de la consommation». Pour ce faire, il entend stimuler la demande pour des produits à haute valeur ajoutée, comme les véhicules électriques.