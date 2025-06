Vers 1000 bornes de recharge électriques en plus dans les parkings genevois

Une fondation prévoit d’installer 1000 bornes de recharge pour véhicules électriques à Genève d’ici 2027. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

Dimitri Faravel Journaliste Blick

L'ambition est claire: déployer 1000 bornes de recharge pour voiture électrique à Genève d’ici fin 2027. Damien Zuber, à la tête de la Fondation des parkings, le promet dans «20 minutes» ce lundi 23 juin. Cette expansion vise non seulement à répondre à l’essor de la mobilité électrique, mais aussi à encourager sa progression.

Le choix des emplacements reste encore à affiner. Il dépendra des besoins par secteur, de la disponibilité du courant électrique (notamment dans les structures anciennes), et surtout de la volonté des propriétaires des parkings.

Le TCS en doute

Mais le Touring Club Suisse (TCS) a quelques réserves. Les installations prévues sont à charge lente, seront peu visibles et situées dans des zones payantes. Entre le coût d’accès au parking et le temps de recharge, elles risquent de rebuter bien des conducteurs, selon Yves Gerber, directeur du TCS Genève.

La fondation qui gère 213 zones de stationnement en convient: ces dispositifs ne sont pas des plus rapides. Mais pour le directeur, ils restent parfaitement adaptés à l’usage quotidien. D'après Damien Zuber, deux heures de recharge suffisent à regagner 40 kilomètres d’autonomie – plus que ce que parcourt en moyenne une voiture chaque jour en Suisse. En outre, leur coût d'utilisation devrait être bien plus bas que celui des systèmes de recharge rapide actuels.