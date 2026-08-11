Au programme de ce 11 août: une mannequin accuse une agente des CFF, UBS joue gros sur ses fonds propres, le Conseil fédéral attaque l'initiative sur la neutralité, Pierin Vincenz retourne à la barre et, enfin, trois Suissesses à la conquête des médailles à Birmingham.

Une mannequin suisse affirme avoir été plaquée au mur par une agente des CFF

Une mannequin suisse affirme avoir été plaquée au mur par une agente des CFF

Pour bien commencer votre journée amis lecteurs, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose une sélection des principales actualités suisses à ne pas manquer ce mardi 11 août. Bonne lecture!

1 Une mannequin suisse affirme avoir été plaquée au mur

Une altercation à la gare de Zurich a profondément marqué la mannequin suisse Tamy Glauser, rapporte 20 Minutes. Dimanche soir, elle a raconté sur Instagram comment elle aurait été prise à tort pour une personne recherchée par un contrôleur, avant d'être prise à partie par une agente de sécurité des CFF. Selon elle, l'employée aurait ensuite tenté de lui arracher son téléphone avant de la saisir par le poignet et de la plaquer contre un mur. L'incident lui a laissé de légères contusions. La mannequin estime que son apparence pourrait avoir joué un rôle: Tamy Glauser est une personne non binaire utilisant le pronom «elle». Les CFF confirment être au courant de l'affaire et indiquent qu'une enquête est en cours. La mannequin affirme par ailleurs que ce type de situation lui arrive régulièrement. Elle estime être parfois perçue comme une menace en raison de son apparence ou susciter des réactions agressives lorsqu'on ne parvient pas à la catégoriser.

2 UBS sous pression au Conseil des Etats

La commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats prend position mardi sur la question des fonds propres d'UBS. Le Conseil fédéral propose, dans le cadre de la révision de la loi sur les banques, après le rachat de Credit Suisse, que les banques d'importance systémique soient tenues de couvrir intégralement par des fonds propres leurs participations dans leurs filiales étrangères – contre environ 60% actuellement. En pratique, seule UBS est concernée. Elle s'oppose fermement à ce durcissement. La commission pourrait proposer un compromis: un durcissement plus modéré, comme une couverture de 70% ou 80%, ou la possibilité de couvrir les exigences non seulement avec des fonds propres classiques, mais aussi avec des obligations AT1. Ces titres offrent un rendement élevé, qui, en cas de grave crise financière de la banque, peuvent soit être convertis en fonds propres, soit être déclarés sans valeur.

3 Le Conseil fédéral part en campagne contre la neutralité

Le Conseil fédéral lance mardi sa campagne en vue des votations fédérales du 27 septembre. Le matin, le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis présentera les arguments contre l'initiative sur la neutralité. Le texte, déposé par Pro Suisse et des membres de l'Union démocratique du centre (UDC), veut qualifier la neutralité helvétique de «perpétuelle et armée». Il exige aussi que la Suisse n'adhère à aucune alliance militaire ou de défense. Lors des débats parlementaires, Ignazio Cassis, qui sera confronté pour la première fois à un vote populaire, a jugé superflu de compléter la Constitution alors que rien ne changerait dans la pratique. L'après-midi, le ministre de l'agriculture Guy Parmelin défendra le «non» à l'initiative sur l'alimentation, déposée par un comité citoyen. Le texte souhaite adapter la politique agricole afin d'encourager la production et la consommation de denrées alimentaires végétales plutôt qu'animales. Il veut aussi augmenter le degré d'autosuffisance de la Suisse, pour le faire passer de 46% à au moins 70%. Ces exigences doivent être atteintes dans un délai de dix ans. Le Parlement et le gouvernement estiment ces demandes irréalistes.

4 Le procès en appel de Pierin Vincenz se poursuit

Le procès en appel de Pierin Vincenz et de ses coaccusés devant la Cour suprême zurichoise prévoit ce mardi l'interrogatoire de l'ex-patron de la banque Raiffeisen. L'audience devrait apporter des éclaircissements sur la situation financière actuelle de l'ex-banquier. En 2022, Pierin Vincenz a été condamné à trois ans et neuf mois de prison ferme et son associé Beat Stocker a écopé de quatre ans. Le duo avait été reconnu coupable d'escroquerie, de gestion déloyale qualifiée et de corruption privée passive. La présomption d'innocence s'applique toujours.

5 Werro, Kambundji et Ehammer à l'assaut de Birmingham

Audrey Werro (800 m), Ditaji Kambundji (100 m haies) et Simon Ehammer (longueur) tiendront la vedette côté suisse lors de la deuxième journée des Championnats d'Europe de Birmingham. Engagée en séries vers 13h, la Fribourgeoise vise une qualification aisée pour les demi-finales. La championne du monde en titre Ditaji Kambundji devra elle probablement déjà sortir le grand jeu en demi-finale (20h55) pour se hisser en finale (22h30) tant la concurrence est rude sur les haies hautes. Enfin, Ehammer jouera les médailles en finale du saut en longueur (dès 21h16), où il est le deuxième performeur européen de la saison.