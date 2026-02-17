DE
Entre Bellinzone et Giubiasco
La justice approuve la construction d'une troisième voie CFF

Le Tribunal administratif fédéral valide la construction d'une troisième voie CFF entre Bellinzone et Giubiasco, malgré les critiques de 17 opposants sur le bruit. La décision, publiée mardi, peut encore être contestée devant le Tribunal fédéral.
Publié: 12:00 heures
La construction d'une troisième voie CFF entre Bellinzone et Giubiasco est approuvée par la justice. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal administatif fédéral approuve la construction d'une troisième voie CFF entre Bellinzone et Giubiasco. Le projet était contesté par 17 parties qui critiquaient en particulier les émissions de bruit. Cette décision n'est pas définitive et peut être attaquée devant le Tribunal fédéral.

Les recourants contestaient l'évaluation du rapport d'impact sur l'environnement, la hauteur des parois anti-bruit et l'admission d'allègements en matière d'émissions sonores. Dans un arrêt publié mardi, le Tribunal administratif fédéral écarte ces critiques. Pour les juges de Saint-Gall, les méthodes d'évaluation du bruit sont conformes à la loi. Il en va de même pour la hauteur des parois anti-bruits qui est dictée par la proximité des châteaux de Bellinzone et qui ne peut donc pas être augmentée. Ces trois monuments sont recensés par l'UNESCO et la ville est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale (ISOS).

Selon le tribunal, les allègements doivent être accordés car il n'existe aucune alternative technique qui soit économiquement supportable. Concernant le contournement de Bellinzone suggéré par les recourants, il rappelle que ce projet fait partie du programme de développement stratégique de l'infrastructure ferroviaire de la Confédération et des CFF (PRODES). Or le Parlement a reporté ce programme à une date indéterminée. 

