Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Les trains sont interrompus entre Montreux et Aigle, annoncent cet après-midi les CFF. Aucun train ne circule pour l'instant. En cause: un accident de personne. Sont concernées les lignes EC, IR, IR90, IR95, RE, RE33, R3 et R4. Les CFF estiment que les perturbations devraient durer jusqu'à 22h00.
Les personnes voyageant entre Lausanne et Brigue pourront circuler via Berne. Des bus de remplacement circulent actuellement entre Montreux et Aigle. Des bus circuleront aussi sur la ligne Montreux, Territet, Veytaux, Villeneuve et Roche. Et cela, dans les deux sens. A cause de l'heure de pointe et de l'affluence du marché de Noël de Montreux, la ponctualité des bus n'est pas garantie.
