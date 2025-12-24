Un étudiant suisse a écopé d'une amende de 100 francs pour avoir pris un train à 18h58… deux minutes avant la validité de son AG Night. Les CFF défendent leur stricte application des règles tarifaires.

Détenteur d'un AG Night, il écope de 100 francs d'amende pour deux minutes

Janine Enderli

«C'est un cadeau de Noël amer», confie Andri Hautle, étudiant de 21 ans, à Blick. Lundi soir, il voulait rejoindre Zurich depuis Saint-Gall pour passer les fêtes en famille.

Pour ce faire, le jeune homme est monté peu avant 19 heures (départ prévu à 18h58) dans l'Intercity 5 en direction de Winterthour. Il comptait voyager avec son AG Night, valable dans toute la Suisse… dès 19 heures. Mais le train est parti de Saint-Gall à 18h59 et 39 secondes, soit quelques instants avant le début de validité de son abonnement.

Pas de billet valable

Une dizaine de minutes après le départ, un contrôleur fait le tour des wagons. L'étudiant présente son AG, avant d'être surpris par la réaction des contrôleurs CFF: «Ils m'ont dit que mon billet n'était pas valable.» Le problème? Andri a choisi une correspondance trop tôt. L'AG Night ne s'applique qu'aux trains dont le départ prévu à l'horaire est fixé à 19 heures ou plus tard, comme le stipulent les règles tarifaires d'Alliance SwissPass.

Pour la période précédant 19 heures, le jeune homme aurait dû acheter un billet de complément. Les règles précisent: «En cas de départ avant 19 heures, un billet de correspondance doit être acheté jusqu'au premier arrêt après 19 heures.»

Dans le cas de Andri Hautle, en raison des deux minutes d'écart – l'horaire officiel faisant foi, non l'heure réelle du départ – son AG Night n'était pas valable. Pour être en règle, il aurait dû acheter un billet jusqu'à Winterthour.

«On est traité comme un resquilleur»

Comme il ne l'a pas fait, il a reçu une amende de 100 francs. «Je trouve cela assez incroyable, déclare-t-il. Pour quelques secondes, on est traité comme un resquilleur!»

Il dit comprendre que les règles s'appliquent à tout le monde. «Mais le traitement extrêmement strict d'un cas qui se joue à quelques secondes m'a surpris, poursuit-il. Je pense que les CFF ont aussi un devoir de confiance envers la population, en particulier envers les clientes et clients détenteurs d'abonnements annuels. Une tolérance zéro dans de tels cas limites peut, selon moi, nuire à leur image.»

Pour des raisons d'équité

Contactés, les CFF estiment que la procédure a été strictement conforme. «Le passager ne disposait malheureusement pas d'un billet valable, explique leur porte-parole Reto Schärli. C'est pourquoi nos collaborateurs ont appliqué correctement la surtaxe.»

Pour des raisons d'équité, les règles doivent être respectées par tous, insiste-t-il. «L'AG Night est valable pour les départs à partir de 19 heures selon l'horaire, rappelle Reto Schärli. Avec l'AG Night, aucune liaison ne peut donc être utilisée dès 18h58.»