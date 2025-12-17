Après un méga-contrat attribué à Siemens, les CFF confient un nouveau mandat à l’étranger. La numérisation du rail suisse sera assurée par le Japonais Hitachi Rail, pour 1,5 milliards de francs.

Les CFF attribuent un nouveau contrat XXL à une entreprise étrangère

Nathalie Benn

Les CFF infligent une nouvelle déconvenue à la Suisse! Les chemins de fer helvétiques viennent en effet de conclure un nouvel accord majeur pour la numérisation de leur réseau ferroviaire, cette fois avec un partenaire japonais. Le géant des technologies ferroviaires Hitachi Rail a décroché le gros lot, comme le révèlent les titres de «CH Media». Le montant du contrat-cadre s’élève à 1,5 milliard de francs.

L’annonce n’a pas été faite dans un premier temps par les CFF eux-mêmes, mais par Hitachi Rail via une publication sur le réseau social LinkedIn. L’entreprise y a partagé une photo montrant le directeur général des CFF, Vincent Ducrot, serrant la main de Kurt Sauerwein, responsable du dossier chez Hitachi.

Selon les termes de l’accord, Hitachi Rail remplacera, sur une période d’environ vingt ans, une grande partie des centres de commande et de signalisation existants des CFF. De nombreuses installations datent encore des années 1950. Au total, les CFF prévoient de renouveler jusqu’à 80% de leurs postes d’aiguillage.