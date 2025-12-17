DE
FR

Un nombre à 10 chiffres!
Les CFF attribuent un nouveau contrat XXL à une entreprise étrangère

Après un méga-contrat attribué à Siemens, les CFF confient un nouveau mandat à l’étranger. La numérisation du rail suisse sera assurée par le Japonais Hitachi Rail, pour 1,5 milliards de francs.
Publié: 11:39 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
1/2
Les CFF annoncent un nouveau méga-contrat avec un groupe étranger.
Photo: Sven Thomann
Nathalie Benn

Les CFF infligent une nouvelle déconvenue à la Suisse! Les chemins de fer helvétiques viennent en effet de conclure un nouvel accord majeur pour la numérisation de leur réseau ferroviaire, cette fois avec un partenaire japonais. Le géant des technologies ferroviaires Hitachi Rail a décroché le gros lot, comme le révèlent les titres de «CH Media». Le montant du contrat-cadre s’élève à 1,5 milliard de francs.

L’annonce n’a pas été faite dans un premier temps par les CFF eux-mêmes, mais par Hitachi Rail via une publication sur le réseau social LinkedIn. L’entreprise y a partagé une photo montrant le directeur général des CFF, Vincent Ducrot, serrant la main de Kurt Sauerwein, responsable du dossier chez Hitachi.

A lire aussi
Le changement d'horaire CFF n'a pas donné lieu au chaos redouté
Premier bilan positif
Le changement d'horaire CFF n'a pas donné lieu au chaos redouté
Les Valaisans pourront bientôt voyager directement jusqu’à Berlin
Accord avec la Deutsche Bahn
Les Valaisans pourront bientôt voyager directement jusqu’à Berlin

Selon les termes de l’accord, Hitachi Rail remplacera, sur une période d’environ vingt ans, une grande partie des centres de commande et de signalisation existants des CFF. De nombreuses installations datent encore des années 1950. Au total, les CFF prévoient de renouveler jusqu’à 80% de leurs postes d’aiguillage.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus