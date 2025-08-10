Des personnalités suisses du monde artistique et scientifique appellent le Conseil fédéral à durcir sa position envers Israël. Dans une lettre ouverte, ils demandent des mesures pour protéger la population palestinienne.

Ces Suisses font pression sur le gouvernement pour aider Gaza

Un enfant Palestinien attend de recevoir de la nourriture distribuée par une organisation caritative, le 10 août 2025. Photo: Anadolu via Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Dans une lettre ouverte, d'éminentes personnalités suisses du monde artistique et scientifique demandent au Conseil fédéral de durcir sa position vis-à-vis du gouvernement israélien. Cela est nécessaire pour protéger la population des territoires palestiniens occupés.

La lettre a été diffusée dimanche par l'avocat zurichois Marcel Bosonnet, qui a représenté entre autres le lanceur d'alerte américain Edward Snowden. Parmi les signataires figurent notamment les écrivains Peter Stamm, Pedro Lenz, Martin R. Dean, Daniel de Roulet et Melinda Nadj Aboniji, les réalisateurs Jacob Berger et Samir, les historiennes Svenja Goltermann et Elisabeth Joris ainsi que l'activiste pacifiste Jochi Weil. Le premier signataire est l'organisation «Jüdische Stimme für Demokratie und Gerechtigkeit in Israel/Palästina» (JVJP, «Voix juive pour la démocratie et la justice en Israël/Palestine»).

Les signataires demandent entre autres un embargo sur les armes à destination d'Israël, une interdiction d'importer des marchandises en provenance des colonies israéliennes en Cisjordanie ainsi que des sanctions contre les hauts dignitaires israéliens.

Un génocide en cours

La Cour internationale de justice (CIJ) a constaté en janvier 2024 qu'un génocide menaçait la bande de Gaza, rappelle la lettre. Conformément à la Convention de l'ONU pour la prévention et la répression du crime de génocide, tous les Etats parties sont tenus de prendre des dispositions dans de tels cas. La Suisse a adhéré à cette convention en 2000.

Fin mai déjà, quelque 400 écrivains britanniques et irlandais ainsi que 300 auteurs francophones avaient lancé des appels publics pour demander un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, accusant Israël de commettre un génocide dans le territoire palestinien. Le gouvernement israélien rejette fermement cette accusation.