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Centaine de pompiers
Un bâtiment quasi détruit par le feu à Lauterbrunnen

Un incendie a ravagé un bâtiment à Lauterbrunnen (BE) vendredi soir, mobilisant une centaine de pompiers. Aucun blessé, mais les dégâts sont importants, y compris pour une menuiserie voisine.
Publié: il y a 35 minutes
Une centaine de pompiers a été mobilisée.
Photo: Keystone-ATS
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ATS Agence télégraphique suisse

Le feu a fortement endommagé un bâtiment vendredi soir à Lauterbrunnen (BE). Il a fallu une centaine de pompiers pour venir à bout du sinistre, qui n'a pas fait de blessés.

Les hommes des corps de Lauterbrunnen, Wilderswil, Bödeli, Spiez et même les pompiers professionnels de Berne ont réussi à maîtriser l'incendie qui ravageait les combles et l'étage supérieur de l'immeuble, a précisé la police cantonale dans un communiqué. Les opérations d'extinction se sont poursuivies samedi matin, car des braises continuaient de s'enflammer.

Les dégâts matériels sont importants. Une menuiserie voisine a également été endommagée par la chaleur dégagée. Selon les informations de la police, la route principale a été fermée pendant environ six heures, une déviation ayant été mise en place. La police cantonale mène l'enquête pour déterminer la cause de l'incendie et l'ampleur des dégâts.

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