En 2025, le Conseil fédéral a passé 704 heures en vol, soit une hausse de 17,5% par rapport à 2024. Ignazio Cassis domine avec 212 heures, suivi de Guy Parmelin et Karin Keller-Sutter.

En 2025, le Conseil fédéral a de nouveau un peu plus pris l'avion ou volé en hélicoptère par rapport à l'année précédente. Au total, 104 heures de vol supplémentaires ont été enregistrées sur un an. Selon les chiffres du Service de transport aérien de la Confédération (STAC) publiés vendredi, les conseillers fédéraux ont effectué au total 704 heures de vol l'année dernière. En 2024, ils avaient passé quelque 600 heures dans les airs. Cela correspond à une augmentation d'environ 17,5%.

La plupart de ces vols ont été effectués en avion. L'an dernier, les vols en hélicoptère représentaient moins de 14%. Ils n'ont que légèrement augmenté par rapport à 2024. Sans surprise, c'est le chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis qui a le plus volé en 2025, avec 212 heures. De par ses fonctions, le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) doit entretenir des relations et se rendre dans d’autres Etats dans le cadre de la diplomatie internationale.

Le ministre de l'économie de la Confédération Guy Parmelin arrive en deuxième position avec plus de 146 heures. La ministre des finances Karin Keller-Sutter, présidente de la Confédération en 2025, occupe la troisième place avec 128 heures. Ses fonctions représentatives ont sans doute contribué à ce résultat.

Beat Jans vole le moins

La ministre de l’Intérieur Elisabeth Baume-Schneider occupe la quatrième place avec un peu plus de cinquante heures de vol en hélicoptère ou en avion. Albert Rösti, du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), occupe la cinquième place avec près de 49 heures. Il est suivi de près par le ministre de la défense Martin Pfister, qui a totalisé près de 45 heures. Ce dernier n'a toutefois pris ses fonctions qu'en avril et partage donc ces heures de vol avec son prédécesseur, Viola Amherd. En queue de peloton, se trouve le ministre de la justice Beat Jans, qui a volé moins de 34 heures, et ce, uniquement en avion.

Les collaborateurs des départements ainsi que les employés de la Chancellerie fédérale et des Services du Parlement ont totalisé un peu plus de 205 heures de vol l'an dernier. En 2024, ce chiffre s'élevait encore à un peu moins de 160 heures. Cela correspond à une augmentation d'environ 28,3%. Là encore, le DFAE occupe la première place avec une cinquantaine d’heures de vol, suivi de près par le Département fédéral de la défense (DDPS), qui affiche un peu plus de 49 heures. La troisième place revient au Département de l'économie (DEFR) avec environ 36 heures, suivi de près par le Département fédéral de justice et police (DFJP), avec un peu plus de 34 heures.

Selon les chiffres du STAC, les Services du Parlement ont totalisé un peu plus de vingt heures de vol. Le Département fédéral de l'intérieur, le Département fédéral des finances et la Chancellerie fédérale ont enregistré des durées de vol à un chiffre. Selon les statistiques, les collaborateurs du DETEC n’ont pas pris l’avion ni l’hélicoptère de la Confédération l’année dernière. Les vols de ligne effectués par des collaborateurs ou des membres du gouvernement ne sont toutefois pas pris en compte dans les statistiques.