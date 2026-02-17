Au carnaval de Planfayon (FR), des déguisements ont entraîné le dépôt d'une plainte pénale. Des représentations de réfugiés et de poupées noires ont en effet suscité une vague d'indignation.

Mattia Jutzeler et Blicky IA

Vive polémique au carnaval de Planfayon (FR). Lors du cortège de vendredi, un char représentant une embarcation de fortune affublée de l’inscription «Taxi Méditerranée» et garnie de poupées noires a suscité une vague d'indignation.

Des participants ont accompagné le défilé du char, munis d'une burqa, le visage peint en noir et coiffés de perruques. Selon le média alémanique 20 Minuten, plusieurs spectateurs se sont dits choqués par cette mise en scène. Un témoin a également fait part de son malaise à Blick.

Plainte pénale, et enquête

De nombreux enfants de l’école primaire étaient venus assister au défilé, un élément jugé particulièrement préoccupant par un témoin. La police examine désormais si ce char a enfreint la norme pénale antiraciste. Un spectateur a déposé une plainte pénale, estimant la représentation discriminatoire. D’origine africaine, il affirme s’être senti personnellement visé par ce choix de costume.

Le comité d’organisation se distancie de cette initiative. Contacté par 20 Minuten, il affirme ne pas avoir eu connaissance de cette représentation avant le début du défilé. La famille qui a réalisé le char polémique n’a, elle, pas souhaité s’exprimer. La police cantonale fribourgeoise a ouvert une enquête.