DE
FR

«Véritable tradition vivante»
Le Carnaval d'Evolène au patrimoine culturel immatériel du canton

Le Carnaval d'Evolène fait désormais officiellement partie de la liste du patrimoine culturel immatériel du canton. L'annonce officielle a eu lieu en ce lundi gras, dans le cadre des festivités carnavalesques.
Publié: il y a 20 minutes
1/2
Les empaillés sont parmi les personnages les plus emblématiques du Carnaval d'Evolène. (Image d'archive)
Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les personnages du carnaval d'Evolène – incarnés par les gens de la région – sont connus bien au-delà des frontières du canton. Les célèbres empaillés ont d'ailleurs déferlé dans le village la veille, lors du traditionnel défilé du dimanche. Mais chaque Patôyè (peluche) Choudâ (soldat), Marye (Maries) ou Boeùthe (boîtes) raconte et s'inspire à sa manière de «la vie locale», relève le comité d'organisation de l'événement.

«Traversant les générations sans que l'on sache véritablement le dater, ce carnaval se distingue par son caractère vivant, la diversité de ses personnages et sa capacité d'adaptation dans un monde toujours plus normé», poursuit-il encore.

Ce patrimoine est désormais officiellement reconnu par l'Etat du Valais. Le rendez-vous pour l'annonce officielle a été donné lundi soir à 19h30 sur la place de l'église du village évolénard, animé par l'esprit et activités du carnaval.

A lire également
45'000 personnes au carnaval de Lucerne pour le cortège de lundi
Malgré la pluie et le vent
45'000 personnes au carnaval de Lucerne pour le cortège de lundi
Après le drame de Blatten, les Tschäggättä résistent
galerie photos
Traditionnel cortège
Après le drame de Blatten, les Tschäggättä résistent

«Véritable tradition vivante, le Carnaval d’Evolène a évolué avec son temps, et à travers ceux qui portent ces masques, ou qui travaillent dans l’ombre à le faire exister», déclarent les organisateurs. Par la main des artisans, des couturières, des bénévoles, il perdure et épouse les inspirations de ceux qui le façonnent.» Ce caractère «vivant» de la tradition remplit ainsi aussi les critères de l'UNESCO pour intégrer la liste du patrimoine culturel immatériel, poursuivent-ils.

La semaine dernière, le comité d'organisation de la Foire du Valais a lui aussi annoncé faire désormais partie de la liste du patrimoine culturel immatériel du canton. Cette dernière recense donc officiellement deux entrées de plus, parmi la trentaine qu'elle comptait déjà. Cinq d'entre elles sont d'ailleurs aussi reconnues par l'UNESCO: la saison d'alpage, l'irrigation traditionnelle, l'alpinisme, la construction en pierres sèches et les savoir-faire liés à la gestion des avalanches.

Figurer sur la liste cantonale est une étape nécessaire pour qu'une tradition soit reconnue au niveau national. De même, l'inscription à un inventaire fédéral est la condition sine qua non de toute nomination sur les listes internationales de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture du patrimoine culturel immatériel. Pour mémoire, l'UNESCO a inscrit le yodel suisse à sa liste représentative en décembre dernier.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus