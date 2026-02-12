Le deuxième plus grand carnaval de Suisse a débuté jeudi à l'aube, à Lucerne. Sous la pluie, des milliers de fêtards ont assisté au traditionnel big bang de confettis à 5h du matin.

L'édition 2026 du carnaval de Lucerne a commencé à l’aube sous la pluie

ATS Agence télégraphique suisse

Le deuxième plus grand carnaval de Suisse a commencé jeudi avant l'aube à Lucerne. Sous la pluie, environ 25'000 personnes se sont rassemblées en vieille ville pour fêter le traditionnel «big-bang» à 5h et danser ensuite sur les airs de Guggenmusik.

Figure traditionnelle du carnaval de Lucerne, la famille Fritschi a été accueillie par la foule sur les quais du lac, à bord de son embarcation. Juste avant son débarquement, le «big-bang» symbolisant le début de la fête a retenti dans toute la rade, accompagné d'un feu d'artifice.

Le cortège bruyant s'est ensuite déplacé sur la place de la Chappelle où les Lucernois ont dansé sous une pluie de confettis au son des différents groupes de Guggenmusik, a constaté un reporter de Keystone-ATS sur place. Les stands de restauration rapide ont ouvert aussitôt.

Dans une ambiance bon enfant

De nombreux fêtards sont arrivés à Lucerne en train ou en bus spécial pour ne pas manquer le début du carnaval. L'atmosphère était joyeuse et sans agressivité, a précisé une porte-parole de la police lucernoise à Keystone-ATS.

Le premier grand cortège a lieu l'après-midi à partir de 14h, le deuxième est prévu lundi et le cortège final mardi soir. Le carnaval de Lucerne dure six jours. Il s'agit du premier à démarrer, du plus important en terres catholiques. Le plus grand carnaval du pays s'ouvre dans une dizaine de jours à Bâle.