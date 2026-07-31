Le glacier du Théodule à Zermatt (VS) ferme ses pistes de ski d'été en raison de conditions météorologiques extrêmes. La chaleur et les orages ont rendu la neige et la glace impraticables, mettant en péril la sécurité des skieurs.

Zermatt doit fermer en urgence ses pistes de ski!

Zermatt doit fermer en urgence ses pistes de ski!

Martin Schmidt

L'exploitation du ski d'été sur le glacier du Théodule, au-dessus de Zermatt (VS), est temporairement à l'arrêt. Cette suspension s'explique par les conditions météo extrême des dernières semaines: la vague de chaleur, le manque de gel nocturne et les orages successifs ont considérablement dégradé la couverture neigeuse et la glace, comme l'ont annoncé vendredi les remontées mécaniques locales.

A l'heure actuelle, les conditions ne permettent plus de garantir la sécurité ni le confort des skieurs. Cette décision frappe directement le grand public. Concrètement, les vacanciers devront faire un trait sur le ski jusqu'à nouvel ordre.

Certaines équipes autorisées

Les tracés d’entraînement préparés par la société des remontées mécaniques restent néanmoins ouverts, de manière très encadrée, à quelques équipes de Swiss-Ski. «Nous sommes particulièrement reconnaissants qu’une partie de nos athlètes puisse continuer à s'entraîner à Zermatt ces prochains jours, malgré un contexte très compliqué», a salué Hans Flatscher, directeur du ski alpin chez Swiss-Ski, dans le communiqué officiel.

Pour la direction du domaine, la sécurité des clients et du personnel reste la priorité absolue. «Lorsque ces exigences ne sont plus remplies, nous adaptons nos activités de manière responsable face aux éléments», justifie le directeur général Martin Hug. La maintenance technique des installations se poursuit, tout comme les travaux de préparation des pistes pour le public et les professionnels.

Réouverture dès que possible

Le ski d’été rouvrira aux visiteurs dès que la situation météo le permettra. Cet arrêt forcé représente un vrai coup dur pour les remontées mécaniques de Zermatt, qui misent énormément sur leur offre estivale. Celle-ci constitue en effet un pilier stratégique pour le ski de compétition et s'avère cruciale pour la formation de la relève.

En partenariat avec Swiss-Ski et les fédérations internationales, les exploitants maintiennent leurs efforts pour préserver le ski d'été partout où la nature le rend encore possible.