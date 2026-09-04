Le carac rose, pâtisserie symbolique de la lutte contre le cancer du sein, est désormais bien connue des commerces romands. Dès ce mois d'octobre, il s'invitera également outre-Sarine, avec 150 boulangeries engagées en Suisse alémanique.

L'initiative du carac rose contre le cancer du sein s'élargit à toute la Suisse

L'initiative du carac rose contre le cancer du sein s'élargit à toute la Suisse

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le carac rose, symbole de la lutte contre le cancer du sein, sera vendu dès le 1er octobre 2026 dans 150 boulangeries suisse alémaniques, après son succès en Suisse romande depuis 2022

En 2025, 220'000 caracs roses ont été achetés en octobre, permettant de récolter plus de 170'000 francs pour soutenir des femmes touchées par le cancer

Le 17 octobre 2026, le plus grand carac rose du monde sera confectionné à Neuchâtel, accompagné d'animations et de dépistages gratuits

Ellen De Meester Journaliste Blick

Vous connaissez déjà la désormais célèbre pâtisserie rose, symbole du mois de la lutte contre le cancer du sein. Vendu depuis l'année 2022 dans une sélection grandissante de boulangeries et commerces romands, ce carac engagé veut sensibiliser la population à une maladie touchant une femme sur huit, en rappelant l'importance du dépistage précoce.

En 2025, le concept lancé par la Romande Mélanie Tanner a permis de récolter plus de 170'000 francs pour l'accompagnement des femmes touchées par cette maladie. En tout, 220'000 caracs roses ont été achetés, rien qu'au mois d'octobre 2025, dans toute la Suisse romande.

150 boulangeries outre-Sarine s'engagent

Fort de cet incroyable succès, le carac rose s'apprête désormais à transcender le Röstigraben, en s'exportant outre-Sarine. Dès le 1er octobre 2026, un total de 150 boulangeries suisse alémaniques vendront, à leur tour, la pâtisserie, qui y reste pourtant moins connue qu'en Suisse romande. Situées à Gstaad, Berne, Zurich ou encore Viège, elles renforceront l'action portée par les 330 boulangeries romandes déjà associées au projet.

«La sensibilisation gourmande imaginée à Lausanne parle aujourd'hui un langage commun à toute la Suisse», se réjouit un communiqué, notant que la Ligue bernoise contre le cancer, ainsi que la Ligue zurichoise contre le cancer, rejoindront les sept associations bénéficiaires romandes.

Le plus grand carac rose du monde sera romand

Le 17 octobre, en partenariat avec la Ligue neuchâteloise contre le cancer, le projet de Mélanie Tanner retentera, une fois de plus, son défi aussi colossal que gourmand: réaliser le plus grand carac rose au monde, en Suisse romande. Il sera confectionné sur la place du Marché, à Neuchâtel, tandis que des animations et dépistages gratuits seront proposés au même moment, durant la journée.