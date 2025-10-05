L'Autorité de surveillance des marchés financiers a déjà reçu 335 signalements pour des démarchages interdits des caisses maladie. Pourtant, cela fait un an qu'elles n'ont plus le droit d'utiliser des intermédiaires pour inciter les particuliers à changer de caisse.

1/5 Les caisses maladie utilisent souvent des intermédiaires depuis l'étranger pour tenter de gagner des clients. Photo: Getty Images

Andreas Schmid

Cette scène désagréable vous est peut-être familière. Des intermédiaires appellent sur votre téléphone portable depuis n'importe où dans le monde. Ils vous assaillent avec des offres d'assurance maladie alléchante: un abonnement de fitness compris dans l'offre, la prise en charge de nouvelles lunettes ou même le remboursement des frais de médecine alternative.

Rares sont ceux qui échappent à de tels contacts téléphoniques. La nouvelle hausse des primes attise les envies de changement et les courtiers flairent de bonnes affaires.

Une pratique interdite

Pourtant, les appels aux assurés sont en grande partie interdits. Depuis le 1er septembre 2024, la loi interdit ce que l'on appelle le démarchage à froid. Cela signifie que les courtiers n'ont pas le droit de contacter directement les assurés s'ils n'ont jamais été clients de la caisse maladie en question ou s'ils ne le sont plus depuis plus de trois ans.

Dans l'assurance de base, c'est l'Office fédéral de la santé publique qui surveille le respect de la loi, dans le segment lucratif des assurances complémentaires, c'est l'Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma) qui s'en charge. Elle reçoit régulièrement des signalements de personnes concernées auxquelles un intermédiaire a voulu faire miroiter une nouvelle caisse maladie sans y être invité.

Des commissions alléchantes

L'affaire est juteuse, les courtiers touchent des commissions de plusieurs milliers de francs par nouvelle souscription, selon l'assurance et le client. L'interdiction et la menace de sanctions ne dissuadent manifestement pas de faire de la prospection. Une enquête du cabinet de conseil Deloitte montre en tout cas que plus de 40% des personnes interrogées ont été confrontées cette année à des appels publicitaires.

Les contacts indésirables se traduisent également par des communications à la Finma. Depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction il y a 13 mois, l'autorité de surveillance a reçu 335 signalements, explique la porte-parole Ursula Keel à Blick. La Finma enquête sur les cas suspects: «Lorsqu'un cas est avéré, nous prenons les mesures nécessaires.»

Les assurances et les intermédiaires indépendants risquent jusqu'à 100'000 francs d'amende. En outre, la Finma peut ordonner l'arrêt immédiat des démarchages abusifs et retirer l'autorisation d'exercer aux fautifs. Dans certains cas, la Finma a même déposé des plaintes pénales.

En décembre dernier, l'autorité de surveillance avait déjà annoncé cette mesure. Ursula Keel a refusé de divulguer la fréquence des appels et l'identité des personnes poursuivies par la Finma, mais elle précise: «Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de décisions de justice concernant l'interdiction de la prospection à froid.»

« Les abus sont souvent complexes et comportent plusieurs niveaux, et ils ont parfois un lien avec l'étranger Ursula Keel, porte-parole de la Finma »

Des ressources limitées

D'une part, il est quasiment impossible pour la Finma de faire face à la quantité de cas suspects avec des ressources limitées dans ce domaine. D'autre part, les investigations sont extrêmement coûteuses. La porte-parole Ursula Keel souligne: «D'une manière générale, il faut retenir que les abus sont souvent complexes et comportent plusieurs niveaux, et qu'ils ont parfois un lien avec l'étranger.»

Ainsi, la Finma a notamment affaire à des centres d'appel à l'étranger, de sorte qu'il est presque impossible de prouver les infractions. Les intermédiaires sont souvent à l'abri de toutes sanctions. La porte-parole de la Finma espère également que les caisses renonceront à des pratiques déloyales auxquelles les intermédiaires se prêtent, mais qui pourraient être discréditées en cas d'infraction.

La Finma sensibilise en permanence les caisses-maladie au thème des démarchages à froid interdits, souligne Ursula Keel. Mais cela n'épargnera pas à de nombreux assurés de recevoir de nouveaux appels publicitaires réguliers.