Un sondage Tamedia révèle que 68% des Suisses soutiennent l'introduction d'une caisse maladie unique. La majorité considère l'augmentation des primes comme un fardeau, avec 9% des sondés ayant des difficultés à les payer.

La population suisse serait favorable à une caisse maladie unique

Près de deux tiers des Suisses seraient en faveur d'une caisse maladie unique. Photo: Keystone

Près de deux tiers des Suisses se déclarent en faveur de l'introduction d'une caisse maladie unique selon un sondage Tamedia. Une nette majorité de la population considère l'augmentation des primes d'assurance maladie comme un fardeau.

Selon le sondage publié mardi, 68% des personnes interrogées ont répondu «oui» ou «plutôt oui» à l'introduction d'une caisse maladie unique en Suisse. Cette proposition a recueilli une majorité de voix dans toutes les tranches d'âge, tous les partis politiques, tous les sexes et toutes les classes de revenus.

Difficile de payer les primes

Toutefois, selon le sondage réalisé par l'institut de recherche Leewas, la proposition de réduire le nombre d'hôpitaux considérés comme des facteurs de coûts n'a pas recueilli la majorité des suffrages. Seuls 36% des sondés ont répondu «oui» ou «plutôt oui» à cette question.

Près de 9% des personnes interrogées ont déclaré qu'il leur serait difficile de payer les primes en hausse pour l'année à venir. 5% ont même répondu qu'elles ne savaient pas comment elles allaient pouvoir les payer.

Les résultats sont basés sur environ 24'500 réponses données entre le 25 et le 28 septembre par des participants à l'enquête provenant de Suisse alémanique, de Suisse romande et du Tessin. La marge d'erreur de l'échantillon est de +/- 1,9 point de pourcentage.