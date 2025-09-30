Au menu de ce mardi 30 septembre: la hausse des primes maladie, les accusations contre une régie immobilière, les sanctions neuchâteloises contre les défenseurs des loups, la course au Conseil d'Etat genevois et pour finir la transition écologique.

Avec la hausse des primes, des milliers de Suisse sont au bord de l'impasse

Près de deux Suisses sur trois s'inquiètent pour ses finances à la suite de l'annonce des primes de l'assurance maladie selon un sondage Tamedia. Photo: KEYSTONE

Nous sommes le mardi 30 septembre. Que peut bien nous réserver l'actualité suisse? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un tour d'horizon. C'est parti!

1 Primes en hausse, ménages en détresse

Deux Suisses sur trois (67%) se déclarent inquiets pour leurs finances après l'annonce il y a une semaine d'une hausse des primes de l'assurance maladie de 4,4%, révèle un sondage diffusé mardi par les journaux du groupe Tamedia. Ils sont même 14% à affirmer qu'ils auront des difficultés à les payer, voire qu'ils ne savent pas comment ils s'en sortiront. Les femmes (71%) se disent plus concernées que les hommes (63%). Le sondage relève également que 68% des personnes interrogées sont favorables à une caisse unique, toutes classes d'âge et appartenances politiques confondues. Une majorité de 56% s'oppose en outre à la fermeture d'hôpitaux.

2 Une régie accusée de faire payer sa dette aux locataires

Une société immobilière bâloise a tenté de répercuter une dette sur les locataires en augmentant les charges des loyers, indique mardi la «Basler Zeitung». Au lieu de régler des factures impayées de 35'000 francs à une entreprise de conciergerie, Regimo a attribué à la conciergerie des missions supplémentaires pour un montant de 200'000 francs. Les nouveaux forfaits auraient dû permettre de rembourser la dette en deux ans, mais les locataires s'y sont opposés après avoir constaté la hausse significative des frais de conciergerie. Regimo rejette les accusations et parle d'une «mauvaise interprétation».

3 Neuchâtel veut sévir contre les défenseurs du loup

Les actions engagées sur le terrain par des groupements comme Defend The Wolf pour empêcher l'abattage de loups de la meute de La Brévine (NE) sont «inacceptables et probablement illégales», estime le conseiller d'Etat neuchâtelois Laurent Favre mardi dans «ArcInfo». «Nous examinons maintenant les suites judiciaires à donner», car leurs actions entravent clairement la mission de l'Etat, ajoute-t-il. Le canton de Neuchâtel a reçu l'autorisation fédérale pour tirer quatre des six jeunes loups de cette meute. L'un d'eux a déjà été abattu. Depuis le début août, les loups ont tué ou blessé 25 animaux, majoritairement des bovins dans le canton de Neuchâtel.

4 La deadline pour le Conseil d'Etat genevois

Le délai pour le dépôt des listes des candidatures pour le second tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat genevois est fixé à mardi midi. Le Vert Nicolas Walder et le candidat de l'UDC Lionel Dugerdil, arrivés respectivement premier et deuxième dimanche, seront candidats. Les trois autres candidats des partis traditionnels ont déjà annoncé leur retrait. Reste à savoir qui des cinq candidats indépendants présents au premier tour restera en lice pour le 19 octobre.

5 Des villes romandes s'unissent pour la transition écologique

Les villes de Lausanne, Yverdon-les-Bains (VD), Vevey (VD), Fribourg et Nyon (VD) vont lancer mardi un appel à la Confédération et aux cantons pour mieux les soutenir dans leur transition écologique. Elles doivent détailler leurs revendications lors d'une conférence de presse à Lausanne.