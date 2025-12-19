Le Parlement a validé le budget 2026

Le Parlement a validé un budget 2026 dans les chiffres noirs. Les deux Chambres ont éliminé vendredi les derniers points de discorde. Le solde structurel, soit la marge de manœuvre, s'élève à 84,6 millions de francs, pour environ 90 milliards de dépenses.

Le National a validé le budget par 127 voix contre 67. Seule l'UDC s'y est opposée en bloc. Elle voulait une enveloppe moins généreuse, avançant une situation économique tendue. Le Conseil des Etats a lui validé le budget à l'unanimité plus tôt.

Les élus ont rapidement réussi à trouver des compromis au cours des trois semaines de débats. La priorité a été donnée à la sécurité et l'agriculture, plusieurs dizaines de millions supplémentaires ayant été débloqués notamment pour l'armement, la cybersécurité, Fedpol et la viticulture.

Coupes dans la coopération et l'administration

Les conseillers nationaux et aux Etats ont en revanche coupé dans la coopération internationale, l'aide humanitaire et l'administration fédérale. Ils ont aussi renoncé aux dix millions nécessaires pour le lancement du train de nuit Bâle-Malmö prévu pour avril prochain.

Autre débat médiatisé: le million supplémentaire pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Refusé dans un premier temps au National, il a finalement été accepté face à l'indignation populaire. Au total, le montant alloué au Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes s'élève à un peu plus de 18 millions, soit 2,5 millions de plus que prévu par le gouvernement.