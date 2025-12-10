DE
FR

Booster le photovoltaïque
Les Vert-e-s déposent leur initiative solaire

Les Vert-e-s ont déposé mercredi leur initiative solaire. Selon le parti, le texte est muni de 134'000 signatures. Il demande que toute nouvelle construction ou rénovation soit systématiquement accompagnée d'une installation solaire. Des exceptions seraient possibles.
Publié: 18:55 heures
Les Vert-e-s ont déposé leur initiative mercredi à la Chancellerie fédérale à Berne.
Photo: PETER KLAUNZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

«L’initiative est la solution pour protéger à la fois le climat et la nature. Elle donne un coup d’accélérateur au tournant énergétique, au lieu de retourner dans les années '80 avec du nucléaire hors de prix et dangereux», a souligné la présidente des Vert-e-s Lisa Mazzone, citée dans le communiqué.

Pour les Vert-e-s, l’initiative populaire «pour un approvisionnement sûr en énergies renouvelables (initiative sur le solaire)» est plus importante que jamais, notamment parce que le Conseil fédéral remet en question d'importants instruments d'encouragement. Le parti voit aussi son texte comme «la suite logique» de l'acceptation de l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050.

Effets immédiat ou délai de 15 ans

Selon l'initiative «Pour un approvisionnement sûr en énergies renouvelables (initiative sur le solaire)», l'obligation de poser des panneaux photovoltaïques sur les nouvelles constructions ou les transformations importantes entrerait en vigueur une année après l'acceptation du texte par le peuple et les cantons. Pour les constructions et installations existantes, des panneaux solaires seraient obligatoires dans un délai de 15 ans.

La Confédération pourrait soutenir ce processus financièrement. Des exceptions seraient possibles, par exemple pour les bâtiments classés, pour des cas de rigueur, ou lorsque l'installation provoquerait des coûts disproportionnés.

