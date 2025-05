Le glacier de Birch, au-dessus de Blatten (VS), reste instable avec de nouveaux mouvements de glace et de roche observés. Des milliers de mètres cubes se sont déjà détachés. Et ce n'est pas fini.

Les températures inhabituellement élevées rendent la situation imprévisible. Photo: IMAGO/Bernd März

ATS Agence télégraphique suisse

Les fractures dans le glacier du Birch, au-dessus de Blatten (VS), augmentent de manière significative, alertent les autorités valaisannes. Une grosse avalanche s'est ainsi produite dans la nuit de lundi à mardi, avec un mélange de glace, de roche, de neige et d'eau, mais n'a pas atteint le fond de la vallée. Mardi en début de soirée, un autre grand torrent formé de glace, de roche, de neige et d'eau s'est détaché. Selon la cellule communication de l'état-major de conduite régional du Lötschental, «il s’agit du plus important effondrement sur le glacier depuis que le village a été évacué», il y a huit jours.

Les débris n'ont pas atteint le village de Blatten, mais ont glissé jusqu'à un barrage. «Les gravats se sont arrêtés à 400 mètres des premières maisons», ont révélé les autorités à Keystone-ATS. «Pour l'heure, Impossible de définir avec précision la quantité de débris qui a dévalé, mais on peut parler en miliers de m3.»

Vue du glacier du Birch avant et après l'éboulement de mardi apèrs-midi. Photo: SRF

Nouvel éboulement dans la nuit de mardi

«Le front du glacier continue d'avancer à une vitesse de 10 mètres par jour», a confirmé, mardi soir, l'état-major de conduite. Dans la nuit de mardi à mercredi, un nouveau décrochage massif a déversé des milliers de mètres cubes dans une zone inhabitée.

Un cône d'éboulis massif s'était formé ces derniers jours sur le glacier du Birch. Environ neuf millions de tonnes de débris pèsent sur le glacier. Les géologues s'affèrent actuellement à évaluer de manière détaillée, les mouvements et l'aspect des crevasses sur le front du glacier, grâce, notamment, à des vols de reconnaissance et l'installation d'une deuxième caméra, permettant une vue oblique du glacier.

Les nouvelles en provenance du Petit Nesthorn, la montagne qui surplombe le glacier du Birch, sont davantage positives. La situation sur le front des éboulements semble s'être calmée depuis un peu plus de 24 heures.