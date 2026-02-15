Une personne décédée retrouvée à la gare de Berne

Le corps d'un homme présentant des blessures par balle a été découvert samedi matin à la gare de Berne. L'identité de la victime reste à établir. Les autorités privilégient la thèse du suicide. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.

Une personne a été retrouvée morte samedi à la gare de Berne, près d’un quai. Tout porte à croire qu’il s’agit d’un suicide. L’homme présentait des blessures par balle, ont indiqué dimanche la police cantonale et le Ministère public de Berne.

Samedi, peu après 9 heures, la police cantonale bernoise a reçu un appel signalant la présence d’une personne inanimée près d’un quai de la gare de Berne. L'identité de cette personne n’a pas encore pu être établie.

Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public, ont ajouté les autorités.