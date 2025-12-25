Un accident tragique a coûté la vie d'un homme mercredi à Heimisbach, dans l'Emmental. Au guidon d'un scooter, il a chuté dans un ruisseau et a succombé à ses blessures à l'hôpital.

Un jeune homme se tue en scooter dans l'Emmental

ATS Agence télégraphique suisse

Un jeune homme de 19 ans a été victime mercredi d'un accident mortel à Heimisbach dans l'Emmental. Au guidon d'un scooter, le malheureux est tombé dans un ruisseau avec son engin. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital.

Selon les premières constatations, il a perdu le contrôle de son scooter aux alentours de 14h, a annoncé la police cantonale bernoise jeudi. Un passant s'est précipité pour secourir l'accidenté et a donné l'alerte. La victime est un Suisse habitant le canton de Berne.