Un skieur mineur a perdu la vie sur les pistes du Wiriehorn, dans le canton de Berne. Il est décédé sur place après avoir heurté un poteau.

Il a heurté un poteau

ATS Agence télégraphique suisse

Un jeune skieur âgé de 16 ans a été victime vendredi d'un accident mortel sur le domaine skiable du Wiriehorn, dans l'Oberland bernois. ll a percuté un poteau et ne s'est plus relevé. L'adolescent est décédé sur place.

La personne qui l'accompagnait et plusieurs autres lui ont prodigué les premiers soins, écrit la police samedi. Malgré les mesures de sauvetage entreprises immédiatement, le malheureux a succombé à ses graves blessures sur les lieux de l'accident. Le défunt est un Suisse domicilié dans le canton de Berne. Une enquête a été ouverte.