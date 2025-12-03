Un incendie s'est déclaré dans l'usine d'incinération des déchets à Berne. A l'heure qu'il est, les pompiers luttent toujours contre les flammes.

Un incendie sévit dans une usine d'incinération à Berne

Angela Rosser

«Ça sent le plastique brûlé et la fumée », témoigne un habitant d’un quartier de Berne. Selon lui, les pompiers sont sur place depuis environ 10 heures du matin. Un incendie se serait déclaré plus tôt dans l’usine d'incinération du quartier. «On l’a senti dans toute la ville», ajoute-t-il.

La fumée irrite les voies respiratoires, poursuit-il. «Même dans le quartier d'à-côté, j’ai vu des gens se couvrir le nez avec leur écharpe et tousser.» Les pompiers ont rapidement confirmé leur intervention.

Un feu déclenché dans la nuit

Selon Sabine Krähenbühl, porte-parole des pompiers, le sinistre s’est déclaré vers 2 heures du matin dans un bunker où les déchets sont déposés. «Le local est extrêmement bien protégé et isolé», précise-t-elle.

Elle assure qu’il n’existe aucun danger pour la population, même si des odeurs se propagent. L’origine du feu reste inconnue, mais il est désormais sous contrôle, confirme Sabine Krähenbühl.

Les déchets retirés couche par couche

Le brasier se serait déclaré sous une masse de déchets. Pour atteindre le foyer, les équipes doivent retirer les différentes couches une à une. «C’est pour cela que l’intervention se poursuit», explique encore la porte-parole.

