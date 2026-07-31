Un individu interpellé a tenté d'agripper le pistolet d'un policier durant son transfert vers l'hôpital ce vendredi 3 juillet à Nods (BE). La balle a fini sa course dans la carrosserie du véhicule.

Un individu saisit l'arme d'un policier, un coup de feu part

Un individu saisit l'arme d'un policier, un coup de feu part

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Une intervention de routine a frôlé le drame dans le Jura bernois. Selon les informations transmises par la Police cantonale bernoise, les forces de l'ordre ont été appelées ce vendredi 31 juillet 2026 vers 1h40 pour maîtriser un homme en colère et désorienté dans la commune de Nods. Ne parvenant pas à le calmer, les patrouilleurs l'ont menotté afin de l'acheminer vers l'hôpital de Bienne pour une prise en charge médicale.

Durant le trajet, à la hauteur d'Orvin, la situation a dégénéré. L'homme est parvenu à saisir l'arme de service d'un des agents à bord. Durant la lutte, un coup de feu est parti, venant se loger dans la portière arrière du véhicule de patrouille. Personne n'a été touché.

Extirpé de la voiture, l'individu a tenté de s'enfuir avant d'être plaqué au sol et neutralisé par les policiers. Pris en charge par une ambulance dépêchée sur place, il a finalement été conduit sous escorte médicale à l'hôpital. Le Ministère public Jura bernois-Seeland a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur cet incident.