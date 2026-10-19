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Les habitants évacués
Des inconnus font sauter un bancomat et provoquent un incendie à Beringen

Une explosion a secoué Beringen lundi à 4h20. Des inconnus ont fait sauter un distributeur de billets, provoquant un incendie dans une maison voisine. Treize habitants ont été évacués, les auteurs en fuite.
Publié: il y a 13 minutes
Un bancomat a sauté à Beringen, provoquant un incendie.
Photo: Schaffhauser Polizei
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ATS Agence télégraphique suisse

Lundi, des inconnus ont fait sauter un distributeur automatique à Beringen. L'explosion a provoqué un incendie dans une maison voisine et les habitants ont dû être évacués.

Tôt ce matin, vers 4h20, plusieurs personnes ont été tirées de leur sommeil par une série de détonations. Des inconnus ont fait exploser un distributeur automatique de billets dans le quartier de l'Enge, a confirmé la police de Schaffhouse à Keystone-ATS.

L'explosion a provoqué un incendie dans le bâtiment situé derrière le distributeur. Les 13 résidents ont été évacués par la police. Selon cette dernière, les auteurs ont pris la fuite à bord d'une voiture noire. L'explosion a causé d'importants dégâts matériels, dont le montant n'est toutefois pas encore connu.

C'est déjà la deuxième fois en peu de temps qu'un distributeur automatique est pris pour cible dans le canton de Schaffhouse. En septembre dernier, trois malfaiteurs avaient tenté de faire exploser un distributeur à Thayngen. L'un d'entre eux avait été blessé, mais ils n'avaient pas réussi à emporter de butin.

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