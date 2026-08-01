ATS Agence télégraphique suisse
Une femme âgée de 42 ans a été mortellement renversée par un véhicule alors qu'elle s'apprêtait à traverser la chaussée sur un passage pour piétons dans la nuit de vendredi à samedi à Bâle. L'automobiliste impliqué, âgé de 77 ans, affichait une alcoolémie de 0,0 mg/l, a indiqué la police cantonale.
L'accident s'est produit peu après minuit sur l'Elisabethenstrasse. Malgré les mesures de réanimation immédiatement mises en œuvre, la victime est décédée sur les lieux de l'accident, a précisé la police de Bâle-Ville dans un communiqué. Les causes exactes de l'accident font l'objet d'une enquête.
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