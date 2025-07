UBS ne sait plus que faire de ces locaux totalement vides

1/4 La Claraturm est la cinquième tour la plus haute de Bâle. Photo: DR

Patrik Berger

Avec sa vue panoramique à 100 mètres de hauteur, mais son 29ème étage complètement vide, la Claraturm à Bâle est une immense déception. Pourtant, cet étage de la cinquième plus grande tour de la ville vendait du rêve, il était censé accueillir 240 personnes et leur offrir une vue panoramique exceptionnelle à 360 degrés. Des rumeurs disaient même qu'un restaurant allait être installé.

C'est en tout cas ce que promettait le gouvernement bâlois avant la votation de 2013. A 53%, la population avait approuvé de justesse ce projet de construction controversé, notamment à cause de son ouverture promise au public. Mais plus de 10 ans plus tard, ces promesses n'ont pas été tenues, comme le rapporte le «Basler Zeitung». La Claraturm a ouvert ses portes en 2021 et les premiers locataires y ont emménagé, mais l'espace panoramique au dernier étage est toujours vide. Pas de restaurant, pas de bar et pas d'événements.

Aucun intéressé depuis 2023

Selon le propriétaire d'UBS, aucun intéressé ne s'est manifesté depuis décembre 2023. Est-ce dû au prix de la location à 380 francs au mètre carré? Ou est-ce l'absence de terrasse qui explique ce vide angoissant au 29ème étage? Ou peut-être que l'absence d'une entrée séparée et l'aménagement de tour l'étage aux frais des locataires?

Le bruit court à Bâle qu'UBS ne veut pas louer ces locaux. Une porte-parole a simplement déclaré au «Basler Zeitung»: «Le propriétaire étudie une adaptation du concept d'utilisation.» Interrogée par Blick, UBS n'a pas voulu préciser la nature de cette adaptation. La grande banque envisage depuis longtemps un changement d'affectation, mais pas encore dépassé la phase de réflexion.

Des appartements ou des bureaux?

Louer des appartements de luxe sur les hauteurs du Rhin serait probablement lucratif. Mais les appartements chers ne s'arrachent plus à Bâle. Par exemple, le célèbre cabinet d'architectes Herzog & de Meuron tente de louer un appartement de 5,5 pièces avec une grande terrasse sur le toit pour 10'450 francs, mais sans succès.

Alors, est-il possible d'installer des bureaux au 29ème étage de la Claraturm? Une solution peu crédible, car le marché des bureaux à prix élevés est aussi saturé. L'ancien siège suisse de l'empire Signa de Benko est vide, ce qui représente plus de 950 mètres carrés de bureaux inutilisés sur quatre étages.