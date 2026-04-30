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Réouverture le 20 mai
Le gros des travaux presque terminé à l'aéroport de Bâle-Mulhouse

La piste principale de l'aéroport de Bâle-Mulhouse devrait rouvrir le 20 mai prochain. Les travaux ont été rapidement effectués grâce à une météo clémente.
Publié: il y a 26 minutes
Le gros des travaux menés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse est presque terminé.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le gros des travaux menés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse est presque terminé, grâce au beau temps. Près de 16'000 mètres cubes de béton ont été utilisés pour la rénovation de la piste principale. La réouverture de celle-ci est prévue pour le 20 mai.

Le béton est plus résistant que l'asphalte, a expliqué mercredi une porte-parole de l'EuroAirport, Manuela Witzig, à l'occasion d'une visite du chantier. Comme il sèche plus lentement, l'aéroport a choisi de fermer totalement la piste plutôt que de travailler de nuit. Sinon, les travaux auraient duré sept ans, a expliqué Manuela Witzig. Le nouveau revêtement devrait tenir 30 ans. Mercredi, les gros travaux de bétonnage étaient terminés. Aux heures de pointe, jusqu’à un millier d'ouvriers équipés de 400 machines étaient à l’œuvre, a expliqué le chef de chantier Marc Morlet.

La voie de circulation des avions qui longe la piste principale est elle aussi en cours de rénovation. Comme elle ne doit pas absorber les chocs des atterrissages, la «taxiway Bravo» est recouverte d'asphalte. Il en faut environ 40'000 tonnes. La piste devrait rouvrir le 20 mai au terme de ces travaux, devisés à 40 millions d'euros. Pendant leur durée, la piste secondaire reste ouverte, permettant un trafic limité.

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