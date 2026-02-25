DE
Des travaux à 8 millions
La centrale hydroélectrique de Grono (GR) remise en service

La centrale hydroélectrique de Grono (GR) est de nouveau opérationnelle après des réparations coûtant 8 millions de francs. Endommagée en juin 2024 par des intempéries, elle avait été hors service pendant un an et demi.
Publié: 15:23 heures
Une vue du barrage de Mauvoisin le 9 juillet 2025 à Val de Bagnes (VS). (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

Un an et demi après les intempéries dans le val Mesolcina (GR), la centrale hydroélectrique de Grono (GR) a été remise en service. L'installation qui comprend le lac artificiel de Roggiasca avait été fortement endommagée en juin 2024. Les réparations ont coûté 8 millions de francs.

Durant la longue mise hors-service de la centrale de Grono, la production d'électricité a pu être compensée grâce aux cinq autres centrales peu endommagées dans la région, indique l'exploitant Axpo mercredi. Ces dernières ont pu être rouvertes rapidement après quelques jours de réparation.

Inondations et laves torrentielles ont causé d'importantes destructions en juin 2024 dans une partie du val Mesolcina, dont un tronçon de l'autoroute A13, près de Sorte (GR). Les coûts totaux de reconstruction et de sécurisation de ces intempéries mortelles sont estimés à 84 millions de francs.

