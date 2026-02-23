DE
FR

Un projet clé dans l'énergie
L'entreprise Alpiq reprend une centrale hydraulique en Espagne

Alpiq reprend le projet hydraulique Navaleo en Castille-et-León, dans le nord de l'Espagne. Prévue pour 2030, cette centrale à pompage de 535 MW soutiendra la transition énergétique espagnole et intègre les énergies renouvelables.
Publié: il y a 15 minutes
L'énergéticien vaudois s'offre en Espagne son tout premier projet hydroélectrique hors de Suisse. (archive)
Photo: CHRISTIAN BEUTLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'entreprise Alpiq a repris le projet de centrale à accumulation par pompage Navaleo, en cours de construction dans la région de Castille-et-León, qui devrait fournir une puissance flexible de 535 mégawatts (MW) dès le début des années 2030.

Le projet a été développé par Erbienergía, une entreprise du domaine des énergies renouvelables «fortement implantée dans la région», et dispose d'une concession hydraulique de 75 ans. «Il représente un investissement important dans la transition énergétique espagnole», affirme Alpiq sans donner de chiffre.

Transformer une mine en projet durable

La centrale hydroélectrique a pour objectif de renforcer la stabilité du système et faciliter l'intégration des énergies renouvelables, positionnant Alpiq «comme un acteur majeur sur le marché espagnol de la flexibilité».

Grâce à son système en circuit fermé, l'installation permet de stocker de l'énergie pendant au moins huit heures. Le projet doit transformer une ancienne zone minière en une installation énergétique durable et propre, en traitant les eaux et en filtrant les polluants issus des anciennes activités minières. Erbienergía reste actionnaire du projet, le premier de cette envergure en dehors de la Suisse.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus