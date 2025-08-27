DE
Adaptations nécessaires
Les ambitions de 16 projets hydroélectriques suisses tombent à l'eau

Les ambitions hydroélectriques suisses sont freinées par des difficultés. Le Conseil fédéral révèle que la production prévue de 2 TWh d'ici 2040 sera réduite à 1,1 TWh, entraînant une réévaluation des projets.
Publié: 13:36 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
Écouter
Le peuple suisse a approuvé la loi sur l'électricité le 9 juin 2024. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le développement des seize projets hydroélectriques d'intérêt national supérieur, approuvé par le peuple dans la loi sur l'électricité, se heurte à des obstacles. Ces centrales ne pourront pas fournir la production envisagée dans les délais prévus.

Les projets doivent renforcer l'approvisionnement en électricité en hiver d'ici à 2040 et permettre d'atteindre une production saisonnière de 2 térawattheures (TWh) supplémentaires. Toutefois, seulement 1,1 TWh environ pourra être réalisé d'ici à 2040 et 1,5 TWh à la fin de la réalisation des centrales.

Adaptations nécessaires

La liste des projets doit être adaptée à la suite d'un sondage mené au deuxième trimestre 2025, a indiqué mercredi le Conseil fédéral dans un communiqué. Certains seront redimensionnés, tandis que d'autres ne seront pas poursuivis, ou pas dans l'immédiat. D’autres projets sont encore en phase d’étude préliminaire, de planification, de préparation ou d'attente d'une concession. Le Département fédéral de l'énergie (DETEC) doit présenter les options possibles d'ici à la fin de l'année.

