L'Iran laisse planer le doute sur la coopération nucléaire

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi.
Photo: Anadolu via Getty Images
AFP Agence France-Presse
Le retour en Iran des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ne marque pas une reprise complète de la coopération en matière de nucléaire avec Téhéran, a affirmé mercredi le chef de la diplomatie iranienne.
«Aucun texte définitif n'a encore été approuvé concernant le nouveau cadre de coopération avec l'AIEA et des échanges sont en cours», a affirmé Abbas Araghchi, cité par la télévision d'Etat, après l'annonce par le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, du retour en Iran des inspecteurs de l'agence.
L'Iran a suspendu par une loi en juillet toute coopération avec l'AIEA, dans la foulée de frappes israéliennes puis américaines en juin contre ses installations nucléaires.
