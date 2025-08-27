DE
Pas d'accord encore conclu
L'Iran laisse planer le doute sur la coopération nucléaire

Le retour des inspecteurs de l'AIEA en Iran ne signifie pas une reprise totale de la coopération nucléaire, selon le chef de la diplomatie iranienne. Abbas Araghchi affirme qu'aucun accord définitif n'a été conclu, malgré l'annonce du directeur de l'AIEA.
Publié: 13:03 heures
|
Dernière mise à jour: 13:06 heures
Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi.
Photo: Anadolu via Getty Images
AFP Agence France-Presse

Le retour en Iran des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ne marque pas une reprise complète de la coopération en matière de nucléaire avec Téhéran, a affirmé mercredi le chef de la diplomatie iranienne.

«Aucun texte définitif n'a encore été approuvé concernant le nouveau cadre de coopération avec l'AIEA et des échanges sont en cours», a affirmé Abbas Araghchi, cité par la télévision d'Etat, après l'annonce par le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, du retour en Iran des inspecteurs de l'agence.

L'Iran a suspendu par une loi en juillet toute coopération avec l'AIEA, dans la foulée de frappes israéliennes puis américaines en juin contre ses installations nucléaires.

