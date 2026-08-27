L'aéroport d'Altenrhein fête ses 100 ans ce week-end avec un grand meeting aérien. Mais avec seulement 25'000 billets vendus, les 70'000 à 100'000 visiteurs espérés semblent hors de portée.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction L'aéroport de Saint-Gall-Altenrhein célèbre son centenaire ce week-end avec une fête populaire et une des dernières représentations de la Patrouille Suisse. Malgré une prévision initiale de 70'000 à 100'000 visiteurs, seuls 25'000 billets ont été vendus jusqu'ici.

Les organisateurs espèrent que la météo favorable augmentera l'affluence, avec un objectif révisé de 35'000 visiteurs. Le passage des F-5 Tiger samedi après-midi reste un moment fort attendu.

Le budget de 866'000 francs est déjà couvert à 96%, garantissant le maintien de l'événement. Cependant, des obstacles incluent des restrictions autrichiennes sur certaines performances et des changements au sein du comité d'organisation.

Moritz Meister

Sous un soleil éclatant, la Patrouille Suisse survole l'aérodrome d'Altenrhein à basse altitude, lancée à pleine vitesse. Au sol, des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus sur le site de l'aéroport de Saint-Gall-Altenrhein.

C'est en tout cas le grand spectacle imaginé pour célébrer le centenaire de l'aéroport, le week-end prochain. Sur son site, l'aéroport promet une «fête populaire» qui «offrira tout ce qui fait battre les cœurs, des joyaux de l'aviation jusqu'à la dernière représentation de la légendaire Patrouille Suisse dans notre région».

Les organisateurs tablaient encore récemment sur 70'000 à 100'000 visiteurs. Mais les ventes de billets dressent désormais un tableau bien moins spectaculaire: la méga-fête annoncée pourrait finalement ressembler davantage à une petite fête sur l'aérodrome régional.

Les organisateurs comptent sur la météo

La billetterie est ouverte depuis plusieurs semaines, mais seuls 25'000 billets ont pour l'heure trouvé preneur, indique Michael Dünser, porte-parole d'Altenrhein, à Blick. Les organisateurs espèrent toutefois que la météo donnera un coup de pouce à la fréquentation. Alors que de gros nuages s'amoncellent encore au-dessus de l'aérodrome régional mardi, Michael Dünser se montre optimiste: «Cela dépasse nos attentes.» Il estime «que – s'il ne pleut pas – 35'000 visiteurs au total se rendront à Altenrhein ce week-end».

Reste à savoir si le passage de la Patrouille Suisse permettra de remplir davantage les tribunes. Samedi après-midi, les six F-5 Tiger effectueront l'une de leurs dernières représentations. Pour 28 francs, les spectateurs pourront assister au spectacle au plus près sur le site de l'aéroport. Un pass de trois jours coûte 52 francs, tandis que l'accès VIP est proposé à 250 francs par jour.

Mais de nombreux habitants de la région, d'Arbon (TG) à Rorschacherberg, en passant par Goldach (SG) et Rorschach (SG), pourraient aussi choisir une option nettement moins chère: admirer les avions depuis leur jardin.

Plusieurs problèmes en amont

La billetterie n'a pas été le seul sujet de préoccupation pour les organisateurs. Le spectacle aérien s'est aussi heurté à l'opposition de plusieurs communes de l'Autriche voisine. Les autorités du Vorarlberg ont notamment interdit le vol d'un De Havilland Vampire. Pour les autres prestations prévues, le feu vert n'a finalement été donné qu'en février 2026.

Les organisateurs ont aussi connu des remous en interne. En pleine phase de préparation, Daniel Sollberger, président initial du comité d'organisation, a été remplacé par Roland Müller. Selon certaines sources, ce changement serait lié au départ de Daniel Sollberger de son poste de directeur de l'aérodrome.

Sur le plan financier, en revanche, les inquiétudes semblent désormais dissipées. Après avoir longtemps peiné à trouver des sponsors, les organisateurs annoncent que «96% du budget de 866'000 francs sont déjà couverts», grâce aux sponsors et à la prévente des billets, indique le porte-parole Michael Dünser. Le programme prévu pourra donc être maintenu.