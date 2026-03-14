Près d'un Suisse sur deux verra sa prime augmenter en 2026, selon un sondage Comparis. Beaucoup restent passifs face à ces hausses, alors qu'ils pourraient économiser des centaines de francs.

Andreas Engel

Nouvelle année, nouvelles hausses de primes: une enquête menée par le service de comparaison en ligne Comparis révèle une nette augmentation des primes d’assurance automobile par rapport à l'année précédente. Parmi les 1026 personnes interrogées, près de la moitié (45%) indiquent qu'elles paieront plus en 2026, tandis que 39% affirment que leurs primes sont restées inchangées. Seuls 6% ont vu leurs primes baisser.

Pour plus d'un tiers des assurés avec une prime plus élevée, l'augmentation a dépassé les 100 francs. Toutefois, on observe des différences régionales: en Suisse romande, les propriétaires de véhicules sont plus nombreux qu’en Suisse alémanique à avoir vu leur prime augmenter de plus de 200 francs.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il y a plus de mauvais conducteurs en Suisse romande. «La hausse des primes n'est pas, dans la majorité des cas, liée à des comportements responsables des assurés», précise Harry Büsser, expert financier chez Comparis. Il note que, bien que près de la moitié des assurés aient vu une augmentation, 80% des répondants affirment n'avoir pas causé de sinistre l'année dernière. Les Suisses figurent également parmi les plus mécontents de leurs assurances auto.

Grande inertie face aux changements

Malgré ces hausses, seulement 6% des personnes interrogées ont changé d'assureur. Pourtant, pour ceux qui ont opté pour un nouveau prestataire, plus de la moitié ont réussi à réduire leur prime d’au moins 200 francs. Cette inertie face au changement est frappante: 30% des assurés sont restés avec le même prestataire pendant plus de dix ans, et 50% depuis au moins six ans.

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Les personnes ayant un niveau d'éducation plus faible sont plus enclines à rester avec le même assureur. «La fidélité peut être vue comme un atout, mais en matière d’assurance, ce n’est pas toujours rentable, souligne Harry Büsser. La concurrence ne fonctionne que si les consommateurs comparent régulièrement les prix et s'assurent que le rapport qualité-prix est encore correct.»

«Vous payez probablement trop cher»

L'enquête révèle aussi qu'une majorité des assurés (30%) ignorent qu’ils peuvent résilier leur contrat en cas d'augmentation des primes. «Les assurés qui ne connaissent pas ce droit restent souvent clients par défaut», explique Harry Büsser. «Cela empêche la concurrence de jouer pleinement son rôle.» En effet, ceux qui prennent le temps de vérifier leur contrat peuvent réaliser des économies importantes.

D'après l'enquête, 53% des personnes interrogées paient entre 500 et 1199 francs annuellement pour leur assurance automobile, tandis que 22% déboursent entre 1200 et 1599 francs. 8% paient moins de 500 francs, et 11% plus de 1600 francs. «Si vous ne vérifiez pas régulièrement votre rapport qualité-prix, vous payez probablement trop cher», conclut Harry Büsser.