Douze personnes, dont l'un des agresseurs, ont péri lors d'une attaque visant la communauté juive à Sydney. Les autorités suisses rejettent toute forme de violence et d'antisémitisme, exprimant leur solidarité avec les victimes.

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a condamné l'attentat perpétré contre une fête juive sur la plage de Bondi à Sydney. La Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) a exprimé sa consternation, alors que le secrétaire général du Conseil de l'Europe, l'ex-conseiller fédéral Alain Berset a présenté ses condoléances aux personnes touchées.

La Suisse rejette catégoriquement toute forme de violence, d'antisémitisme et de haine, a rappelé Karin Keller-Sutter sur X. La Confédération exprime sa solidarité avec les victimes de l'attentat de Bondi et leurs familles, a poursuivi la conseillère fédérale.

Le Fribourgeois Alain Berset a dédié sur X ses pensées aux victimes, à leurs familles et à toutes les personnes touchées. «Il n'y a pas de place pour le terrorisme et l'antisémitisme dans notre société», a-t-il écrit.

Douze personnes, dont un agresseur, ont été tuées lors de cette attaque perpétrée contre une fête juive dans la métropole australienne de Sydney, selon les chiffres officiels. Cet attentat, qui a eu lieu le premier jour de la fête Hanouka, visait la communauté juive, a souligné le premier ministre de l'Etat australien de Nouvelle-Galles-du-Sud Chris Minns.

Aucun Suisse présent

Le secrétaire général de la FSCI Jonathan Kreutner pense qu'aucun Suisse n'était présent à la fête visée. C'est ce qu'il a indiqué à Keystone-ATS. C'est également l'avis du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), a déclaré un porte-parole à Blick et à la SRF. Le DFAE a expliqué sur X être en contact étroit avec l'ambassade sur place et suivre de près la situation.

«Nous sommes consternés», a souligné la FSCI dimanche dans un communiqué. En Suisse aussi, l'attentat a suscité «l'horreur» au sein de la communauté juive. La haine antisémite n'a sa place ni en Suisse, ni ailleurs. La FSCI et la Plateforme des juifs libéraux de Suisse ont exprimé leurs «plus sincères condoléances» aux victimes.

Pas de fête prévue en Suisse

Aucune célébration publique de la fête Hanouka n'est prévue dimanche en Suisse, a indiqué Jonathan Kreutner. La communauté juive célèbre cette fête en famille ou au sein de sa communauté. «C'est en soi une fête de joie», a-t-il poursuivi.

Cette attaque en pleines festivités constitue un véritable coup dur pour la communauté juive. En effet, les événements en Australie vont encore fragiliser davantage le sentiment de sécurité déjà faible de la communauté juive, y compris en Suisse.