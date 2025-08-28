DE
La Suisse réexamine dès septembre certaines demandes d’asile de Syriens

La Confédération souhaite réexaminer les demandes d'asile des Syriens à partir du 1er septembre. Dans un premier temps, cela ne concernera toutefois que les personnes vulnérables et les délinquants, a annoncé jeudi le Secrétariat d'Etat (SEM) aux migrations sur X.
Publié: il y a 18 minutes
La Confédération veut réexaminer les demandes d'asile des Syriens à partir du 1er septembre, ici la destruction dans la ville syrienne de Palmyre (archives).
Photo: Ghaith Alsayed
ATS Agence télégraphique suisse

Dès le 1er septembre, la Confédération va réexaminer certaines demandes d’asile de ressortissants syriens. Dans un premier temps, cette mesure concernera uniquement les personnes vulnérables ainsi que les délinquants, a annoncé jeudi le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) sur X. Les décisions concernant les personnes représentant une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse seront également reprises, précise-t-il.

Suite à la chute du dirigeant syrien Bachar al-Assad à la mi-décembre 2024, le SEM avait immédiatement suspendu toutes les procédures concernant les demandeurs d'asile syriens. À l'époque, il estimait que la précarité de la situation politique ne lui permettait pas d’examiner ces demandes de manière approfondie.

Une évaluation actuelle de la situation fait toutefois dire au SEM que cela serait à nouveau possible. Le Secrétariat d'Etat continue de suivre «attentivement» la situation en Syrie et reprendra ultérieurement ses activités décisionnelles pour d'autres catégories de personnes originaires de Syrie.

