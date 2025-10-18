DE
«As-tu eu peur pour mon avenir?»
Des parents confrontés aux questions de leur enfant sur leur transidentité

Deux jeunes Suisses interrogent leurs parents sur leurs réactions face à leur transidentité. Dans une vidéo émouvante, les familles partagent leurs craintes, leurs doutes et leur cheminement vers l'acceptation et la fierté.
Publié: il y a 58 minutes
Blick_Gabrielle_Savoy.png
Gabrielle SavoyProductrice vidéo Blick
«Papa, tu t'attendais à ce que je fasse une transition? As-tu eu peur pour mon avenir? Maman, est-ce que tu t'es demandée si tu allais perdre l'enfant que tu avais connu?» Ces questions, Jean-Jasmin* et Roxanne – deux jeunes Suisses en transition de genre – ne les avaient encore jamais adressées à leurs parents. Aujourd’hui, ils le font devant les caméras de Blick.

Mères et pères racontent, avec sensibilité et sincérité, le chemin qu'ils ont parcouru depuis l'annonce de la transidentité de leur enfant: la peur du jugement, la culpabilité, les doutes, mais aussi la fierté profonde d’avoir accompagné leur enfant.

Yannick et Séverine, les parents de Jean-Jasmin*, ainsi qu’Olivier et Montserrat, les parents de Roxanne, savent maintenant que le genre peut être fluide, la tolérance s’apprend, et aimer, c’est parfois remettre en question toutes ses certitudes.

*nom modifié

